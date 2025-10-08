Na Floride vyvesili druhú víťaznú vlajku a fanúšikovia kričali: Chceme tretiu!

Slávnostný začiatok sezóny zámorskej hokejovej NHL v tíme obhajcu trofeje Florida Panthers bol spojený s vyvesením druhej víťaznej vlajky pod strechu Amerant Bank Areny. Počas ceremónie začali fanúšikovia Panthers kričať: „Chceme aj tretí!“
Prvý malý krok už ich hokejisti urobili. Gólom švédskeho centra Jespera Boqvista zvíťazili v úvodnom zápase novej sezóny nad Chicagom 3:2.
Znova do práce
„Keď som videl ako stúpa náš banner pod strechu, cítil som vzrušenie. Avšak potom prišlo úvodné buly zápasu a my sme znova v práci,“ uviedol útočník Floridy Sam Bennett.
Odkedy New York Islanders získali v Stanley Cupe štyri tituly po sebe v rokoch 1980 až 1983, žiadny ďalší tím nezískal titul ani v troch po sebe idúcich sezónach.
„Nebude to prechádzka, ale stále sme hladní po úspechu a veríme, že sa nám to podarí,“ povedal obranca Aaron Ekblad. „Pred nami je veľa práce. V tomto bode to už nie je len zbieranie prsteňov. Je to boj a drina, aby sa to podarilo,“ dodal.
Trikrát finále, dva tituly
Florida postúpila v roku 2023 do finále Stanley Cupu prvýkrát od roku 1996, ale v sérii o titul prehrala s Vegas Golden Knights. V rokoch 2024 a 2025 sa „panteri“ do rozhodujúcej série o titul vrátili, ale po nej už dvíhali nad hlavy víťaznú trofej. Zakaždým po triumfoch nad Edmontonom. Floridu však pred začiatkom tejto sezóny postihli dve zranenia dosť dôležitých hráčov.
Bez Tkachuka a Barkova
Americký ľavý krídelník Matthew Tkachuk si v auguste natrhol sval – priťahovač a jeho návrat sa neočakáva skôr ako v decembri. Fínsky center Aleksander Barkov by mal po operácii pravého kolena minulý mesiac vynechať sedem až deväť mesiacov.
„Nečaká nás nič iné ako tvrdá práca. Máme dobrý tím, ale kľúčové články nám v ňom dlhodobo chýbajú,“ zamyslel sa tréner Paul Maurice.
Stále kvalita
Generálny manažér Panthers Bill Zito povedal, že jeho tím sa sústredí na túto sezónu, nie na dovŕšenie hetriku v boji o Stanleyho pohár.
„Je tu nová sezóna a zo starého úspechu sa nedá žiť. Aj napriek našim zraneniam máme celkom dobrý tím. Sme optimistickí voči nášmu tímu a myslím si, že najdôležitejšia časť je uvedomenie si, aké ťažké to bude,“ vravel Zito.