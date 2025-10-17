Ottawa bude možno aj dva mesiace bez zraneného kapitána Bradyho Tkachuka. ZOH by mal stihnúť - VIDEO

Prvá správa o absencii hokejového útočníka Bradyho Tkachuka odhadovala pauzu na 4 týždne, ale po operačnom zákroku to bude 6 až 8 týždňov.
Vedenie tímu zámorskej NHL Ottawa Senators informovalo, že ich kapitán podstúpil zákrok na boľavom palci pravej ruky.
Ottawa bude štyri týždne bez kapitána. Brady Tkachuk má poranenú ruku - VIDEO
Krosček a bolesť ruky
Zranenie si privodil pri krosčeku švajčiarskeho obrancu Romana Josiho počas prvej tretiny pondelkového súboja proti Nashvillu. Ottawa v ňom prehrala 1:4. Kapitán Senators napriek bolesti v dlani pravej ruky najprv pokračoval v zápase, ale 9 minút pred koncom tretej tretiny odstúpil.
Vo štvrtok Ottawa už bez Tkachuka otočila zápas proti Seattlu z 2:3 na 4:3 po nájazdoch. Bolo to prvé domáce víťazstvo Senators v tejto sezóne a nasledovalo po sérii troch prehier.
Pôsobivá otočka Montrealu v hlavnej úlohe s Caufieldom. V predĺžení rozhodol druhýkrát za sebou - VIDEO
Zložitá náhrada
„Zranenia sú súčasť NHL, ale chlapa ako on len ťažko nahradíme. Pokúsime sa však o to,“ povedal tréner Travis Green na adresu Tkachuka a jeho zápasovej absencie. „Brady je veľká súčasť nášho tímu a je náročné o neho prísť. Nesmieme však plakať nad tým, kto môže hrať a kto nie. Musíme ísť na pľac a uhrať čo najlepšie výsledky v akejkoľvek zostave,“ vyhlásil útočník Ottawy David Perron.
Na Floride vyvesili druhú víťaznú vlajku a fanúšikovia kričali: Chceme tretiu!
Zatiaľ tri asistencie
Mladší z bratov Tkachukovcov sa v úvodných troch zápasoch sezóny dostal k trom asistenciám. V minulej sezóne si zapísal 29 gólov a 26 asistencií a 55 bodmi pomohol Ottawe k prvému postupu do play-off od sezóny 2016/2017.
Celkovo má v NHL odohraných 515 zápasov a v nich 407 bodov. Brady Tkachuk rovnako ako jeho brat Matthew z Floridy nechýbajú v elitnej šestke hráčov USA, nominovaných na ZOH 2026 do Milána. Jeho účasť na budúcoročnom vrchole sezóny by nemala byť ohrozená.