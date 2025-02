Otrasy na Santorini neutíchajú, tisíce ľudí opustili ostrov - VIDEO

Tisíce ľudí v utorok už tretí deň opúšťali po mori a letecky grécky ostrov Santorini v Egejskom mori, ktorý naďalej postihujú početné otrasy. Po sérii zemetrasení, ktorá trvá od konca minulého týždňa, opustilo malebný ostrov už približne šesťtisíc ľudí.

Ostrov s približne 15 500 obyvateľmi a neďaleké okolie zasiahli v utorok skoro ráno ďalšie otrasy s magnitúdom 4,9. Na Santorini a susedných ostrovoch Anafi, Ios a Amorgos, ktoré tiež postihla seizmická aktivita, neboli hlásené žiadne zranenia ani škody.

Hrozivejšie zemetrasenie je nepravdepodobné

Odborníci priznávajú, že niečo podobné ešte nezažili a nevedia presne odhadnúť, ako dlho to bude trvať. „Je to prvýkrát, čo sa to deje… Ešte sme také niečo nevideli,“ povedal pre štátnu televíziu ERT Athanassios Ganas, riaditeľ výskumu v aténskom Inštitúte geodynamiky.

Poznamenal, že oblasť zasiahlo za posledných 72 hodín viac ako 40 zemetrasení s magnitúdom viac ako 4,0, pričom od začiatku tejto situácie to bolo viac ako 200 otrasov. Hrozivejšie zemetrasenie s magnitúdom 6,0 je podľa odborníkov nepravdepodobné. Santorini leží na vrchole sopky, ktorá naposledy vybuchla v roku 1950, ale výbor odborníkov v pondelok uviedol, že súčasný stav „nesúvisí so sopečnou činnosťou“.

Najviac ľudí odchádza trajektom

Podľa gréckej pobrežnej stráže opustilo ostrov od nedele trajektom viac ako 4 600 ľudí. Letecký dopravca Aegean Airlines uviedol, že v pondelok odviezol zo Santorini takmer 1 300 ľudí, pričom ďalších osem letov s 1 400 pasažiermi je naplánovaných na utorok.

Niekoľko ľudí pre obavy trávi noci vonku – buď vo svojich autách, alebo v oblastiach, ktoré úrady označili za bezpečné. Školy na všetkých štyroch ostrovoch sú preventívne zatvorené až do piatku.