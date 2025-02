Ostrovom Santorini otriaslo viac ako 200 zemetrasení, niektorí ľudia pre obavy spali vonku

Najnovšie otrasy vystrašili ľudí na gréckom ostrove Santorini. Ako v pondelok uviedli grécke médiá, mnohí počas noci na pondelok spali vonku a iní sa rozhodli evakuovať z ostrova lietadlom alebo trajektom.

V populárnej turistickej destinácii zaznamenali viac ako 200 menších zemetrasení na mori alebo na okolitých ostrovoch, pričom najsilnejšie – s magnitúdom 4,6 – zasiahlo v nedeľu popoludní vody medzi Santorini a neďalekým Amorgosom.

V pondelok ráno o 7:10 miestneho času (6:10 SEČ) zaznamenali zemetrasenie s magnitúdom 4,2 severozápadne od malého ostrova Anafi neďaleko Santorini, uviedol Inštitút geodynamiky v Aténach.

Grécke médiá uviedli, že niekoľko ľudí strávilo noc vonku, buď vo svojich autách, alebo v oblastiach, ktoré úrady označili za bezpečné. Mnohí opustili ostrov letecky alebo trajektmi. Školy na ostrove s približne 15 500 obyvateľmi zostali v pondelok zatvorené.

BREAKING NEWS: 🇬🇷 Earthquakes in Santorini over 200 in 48 hours.

pic.twitter.com/uK7xiMaPI5

— News & Statistics (@News_Statistic) February 2, 2025