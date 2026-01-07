OSN obviňuje Izrael z „apartheidu“ na Západnom brehu Jordánu

Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu uviedla, že desaťročia diskriminácie a segregácie Palestínčanov zo strany Izraela na Západnom brehu Jordánu sa zintenzívňujú a vyzvala krajinu, aby ukončila svoj „systém apartheidu“.
V novej správe Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva uviedol, že „systematická diskriminácia“ Palestínčanov na okupovaných palestínskych územiach sa v ostatných rokoch „drasticky zhoršila“.
„Na Západnom brehu Jordánu dochádza k systematickému potláčaniu práv Palestínčanov,“ uviedol vo vyhlásení komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Ako dodal, kontrola zo strany Izraela sa týka prístupu k vode, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pohybu či obživy. „Ide o mimoriadne závažnú formu rasovej diskriminácie a segregácie, ktorá pripomína apartheidný systém, aký sme už v minulosti videli,“ zdôraznil.
Dvojaký meter na Izraelčanov a Palestínčanov
Hoci viacerí nezávislí experti OSN už v minulosti používali pojem apartheid v súvislosti so situáciou na palestínskych územiach, ide o prvý prípad, keď tento výraz oficiálne použil samotný šéf úradu OSN pre ľudské práva.
Správa poukazuje aj na rozdielne právne režimy, ktorým na Západnom brehu podliehajú izraelskí osadníci a palestínski obyvatelia. Podľa OSN sú obe skupiny spravované odlišnými zákonmi a politikami, čo vedie k nerovnému zaobchádzaniu v zásadných otázkach, ako je vlastníctvo pôdy, prístup k zdrojom či trestné stíhanie.
Palestínčania sú podľa správy naďalej vystavení rozsiahlemu konfiškovaniu pôdy, strate domovov a trestnému stíhaniu pred vojenskými súdmi, kde sú ich práva na spravodlivý proces systematicky porušované. Situáciu navyše zhoršuje rastúce násilie zo strany izraelských osadníkov, ktoré sa podľa OSN často deje so súhlasom alebo priamou účasťou izraelských bezpečnostných síl.
Na Západnom brehu, okupovanom Izraelom od roku 1967, dnes žije viac ako 500-tisíc izraelských osadníkov a približne tri milióny Palestínčanov. Násilie v regióne v ostatných rokoch narastá, pričom výrazne eskalovalo po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 a následnej vojne v Gaze.
Od začiatku konfliktu bolo na Západnom brehu zabitých viac než tisíc Palestínčanov, vrátane militantov aj desiatok civilistov. Izraelské úrady v rovnakom období evidujú najmenej 44 zabitých Izraelčanov, civilistov aj vojakov.
Jediný odsudzujúci rozsudok
OSN zároveň upozorňuje na takmer úplnú beztrestnosť pri zabíjaní Palestínčanov. Z viac než 1 500 úmrtí zaznamenaných medzi rokmi 2017 a septembrom minulého roka izraelské orgány začali vyšetrovanie len v 112 prípadoch, pričom padol jediný odsudzujúci rozsudok.
Správa tiež kritizuje masové používanie administratívnej väzby bez obvinenia či súdu, rozširovanie nelegálnych osád, obmedzovanie médií a potláčanie občianskej spoločnosti. Podľa OSN existujú „opodstatnené dôvody domnievať sa“, že systém segregácie a podriadenosti Palestínčanov má trvalý charakter a je zameraný na udržiavanie nadvlády.
Úrad OSN pre ľudské práva preto vyzval Izrael, aby ukončil svoju „nezákonnú prítomnosť“ na okupovaných územiach, zrušil osady, evakuoval osadníkov a rešpektoval právo palestínskeho národa na sebaurčenie.