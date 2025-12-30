OSN odsúdila kroky Izraela voči agentúre pre palestínskych utečencov. Milióny stratia prístup k základným službám

Organizácia Spojených národov v utorok odsúdila najnovšie kroky Izraela voči Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) a varovala, že v ich dôsledku môžu milióny ľudí stratiť prístup k základným službám, ako sú vzdelávanie či zdravotná starostlivosť.
Izraelský parlament v pondelok schválil legislatívu, ktorá formálne zbavuje UNRWA diplomatickej imunity a zakazuje izraelským firmám dodávať agentúre vodu či elektrinu. Podľa UNRWA zákon zároveň dáva izraelskej vláde právomoc vyvlastniť jej majetok vo Východnom Jeruzaleme, vrátane jej sídla a hlavného odborného centra.
Snaha o diskreditáciu
Šéf UNRWA Philippe Lazzarini označil legislatívu za „poburujúcu“ a na sociálnych sieťach ju kritizoval ako súčasť „systematickej kampane s cieľom zdiskreditovať UNRWA a brániť jej v poskytovaní rozvojovej pomoci palestínskym utečencom“.
Krok kritizoval aj odchádzajúci šéf Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)Filippo Grandi, ktorý UNRWA v minulosti viedol. V rozhovore pre AFP vyzdvihol, že UNRWA poskytuje základné verejné služby miliónom registrovaných palestínskych utečencov v Gaze, na Západnom brehu Jordánu, v Libanone, Jordánsku a Sýrii. Podľa neho existuje „vážne riziko, že milióny ľudí prídu o základné služby, ak bude UNRWA čeliť ďalším obmedzeniam“.
Obvinenia z podpory Hamasu
Izrael v posledných dvoch rokoch zvyšuje tlak na agentúru. Obviňuje ju z poskytovania krytia militantom z hnutia Hamas a tvrdí, že niektorí zamestnanci UNRWA sa podieľali na útoku na Izrael 7. októbra 2023, ktorý viedol k vojne v Gaze.
Grandi tieto obvinenie odmieta. „UNRWA je nenahraditeľnáorganizácia na Blízkom východe,“ zdôraznil.