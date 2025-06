Oslovili stovku možných partnerov, ale peniaze nenašli. Hráčky Komárna sa odhlásili z extraligy

Volejbalový klub VK Spartak UJS Komárno neprihlasuje družstvo žien do extraligovej sezóny 2025/2026.

Ôsmy tím minulej sezóny najvyššej súťaže to oznámil oficiálne na sociálnych sieťach. Najvážnejším dôvodom tohto kroku sú chýbajúce financie.

Zostali len muži

Klub, ktorý si v minulých rokoch zobral pod patronát okrem mužov aj celú dievčenskú a ženskú zložku, sa vyprofiloval na uznávaný klub v oboch pohlaviach.

„Sú za tým roky strávené v telocvičniach, športových halách, na cestách a odriekaniam s jediným cieľom – byť stále lepší. A to sa vám – milé dámy, aj podarilo. Po veľkom boji ste sa dostali do extraligy a klub vám umožnil zahrať si vysnívanú extraligu. Mužský a ženský tím v jednej sezóne v extralige! To sa nevidí len tak a v rámci Slovenska to bola rarita,“ napísali Komárňanci na klubovom fejsbukovom profile.

Neochota pomôcť

Natrafili však na smutnú realitu dnešných dní. Nezáujem pomôcť. A to oslovili viac ako 100 potencionálnych partnerov z mesta a blízkeho regiónu.

„Verili sme, že lokálpatriotizmus zaberie a rozbúši srdcia partnerom, ktorým komárňanský ženský volejbal nie je ľahostajný. A viac ako 100 firiem povedalo: nie! Mohli by sme napísať knihu o problémoch našich podnikateľov, ale to nie je cieľom. Iste, každý má svoje problémy, no my sme mohli byť riešením aj na ich problémy. Marketing ženskej zložky je silný, no žiaľ nestretli sme sa s ochotou pomôcť. Česť výnimkám, ktorí pomohli alebo pomáhajú ženskej zložke. Bohužiaľ, je to málo na to, aby sme mohli štartovať aj v budúcej sezóne v extralige žien,“ dodali na vysvetlenie funkcionári Komárna.

Záchrana a stabilizácia klubu

Budúcnosť však nevidia v čiernych farbách. Po pôsobení v druhej najvyššej súťaži sa chcú jedného dňa opäť vrátiť do extraligy.

„Urobíme krok späť, aby sme mohli čoskoro urobiť dva kroky vpred. Naším cieľom je zachrániť a stabilizovať klub a to sa práve týmito rozhodnutím deje. Chceme prežiť a veriť, že raz opäť vyjde slnko a všetko sa na dobré obráti. V ženách a našich dievčatách je obrovský potenciál. Klub nemení filozofiu ani cestu. Aj naďalej chceme vychovávať kvalitné hráčky a hráčov s cieľom dostať sa do A-tímov vo svojich kategóriách. Máme mnoho mladých talentov, ktorým chceme a musíme dať priestor, aby hrali a zdokonaľovali sa,“ dodali zástupcovia VK Spartak UJS Komárno.