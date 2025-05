Iuventa stále nemá jasno vo veci odpredaja haly do rúk mesta Michalovce. Aká bude jej budúcnosť? - FOTO

Hádzanárky Iuventy Michalovce v sezóne 2024/2025 získali už pätnásty slovenský titul. Po poslednom súboji tohto tímu sa však objavili pochybnosti, či Zemplínčanky ešte budú pokračovať v športovej činnosti.

Klub podmieňoval svoje pokračovanie odpredajom miestnej arény do rúk mesta. Kým nepríde k dohode, vedenie družstva nechce hovoriť o tom, ako bude vyzerať nasledujúci ročník.

„Ústne sme s mestom dohodnutí, momentálne komunikujeme ohľadne memoranda a následne by malo dôjsť k jeho podpisu a k podpisu nájomnej zmluvy do konca roka 2025. V tomto čase by malo zároveň dôjsť aj k odpredaju Chemkostav arény v prospech mesta,“ uviedol prezident michalovského klubu Patrik Sabov podľa denníka Šport. Doplnil tiež, že zrejme neexistuje iné riešenie ako predaj haly do rúk mesta Michalovce.

Do úvahy neprichádza ani možnosť pôsobiť v inej hale.

„Mestská športová hala je v havarijnom stave, je potrebná jej rekonštrukcia. Kde sa budú hrať halové športy v Michalovciach, keď sa bude rekonštruovať? Z môjho pohľadu získať takéto multifunkčné športovisko, keďže Chemkostav aréna je uspôsobená aj na ďalšie športy ako volejbal, basketbal, tenis, futsal atď., za ponúkanú cenu je výhra pre mesto. Výstavba takéhoto športoviská by stála minimálne tri či štyrikrát viac ako ponúkaná cena,“ ozrejmil Sabov.

Verí, že obe strany sú veľmi blízko podpisu memoranda a nezamýšľajú sa nad inými scenármi.

„Ak by k podpisu napokon neprišlo, tak by bolo všetko o tom, aké financie by sa dokázali získať. Môj osobný názor je, že na tejto súčasnej úrovni by sme nevedeli fungovať a ktovie, kedy by sme sa na túto úroveň, vedeli znova dostať,“ dodal.

Poznamenal tiež, že tréner Peter Kostka má plnú dôveru vedenia klubu, v prípade dohody s mestom Iuventa opäť plánuje štartovať v pohárovej Európe a tiež sa chystá dať väčší priestor hráčkam z vlastného dorastu.