Slovenský volejbal bez zmeny na čele, doterajší prezident dostal mandát do roku 2029 - FOTO

Marek Rojko povedie Slovenskú volejbalovú federáciu (SVF) ďalšie štyri roky. Štyridsaťsedemročný niekdajší hráč a potom aj tréner je prezidentom zväzu od roku 2021 a mandát má teraz do roku 2029.

Ako informoval oficiálny web SVF, na volebnej konferencie zväzu v Poprade dostal Rojko 58 hlasov z 59 hlasujúcich.

„V prvom rade ma teší záujem zo strany delegátov a zástupcov hnutia, zo všetkých záujmových skupín a regiónov. To bol a je vždy najvyššia hodnota pri akýchkoľvek voľbách vo volejbale. Fakt, že som nemal protikandidáta, že som mal a mám veľkú a zásadnú podporu po štyroch rokoch je dôkazom dôvery a výsledkov vo viacerých kľúčových procesoch v našom športe. Pri voľbách v roku 2021 sme prežívali problémy a konflikty a to kam sa nám podarilo volejbal za štyri roky priviesť je druhou zásadnou hodnotou, pre ktorú si vážim podporu ľudí vo volejbale,“ uviedol Rojko po úspešných voľbách.

Delegáti SVF si volili aj ďalšie svoje orgány, okrem iného aj členov správne rady či predsedov a podpredsedov disciplinárnej, arbitrážnej aj odvolacej komisie.

Schválili tiež úpravu Stanov SVF, Volebného poriadku SVF a Súťažného poriadku volejbalu v zmysle predložených dokumentov.

„Máme pred sebou veľa výziev a problémov, ktoré pred nami stoja a verím, že spoločne s novou správnou radou budeme volejbal viesť počas náročného obdobia, ktoré nás čaká. Volejbal má kredit aj výsledky a som presvedčený, že patrí a bude patriť k lídrom v našich športových organizáciách. Teší ma aj to, že sme mali kandidátov do všetkých pozícií aj orgánov spravodlivosti a podarilo sa nám zvoliť všetky orgány SVF, ktoré volejbal potrebuje a ktoré majú svoju legitimitu a integritu. Chcem sa poďakovať všetkým klubom a predstaviteľom hnutia aj za to, akým spôsob bola pripravená konferencia a akým spôsobom prebehla, pretože to svedčí o vysokej úrovni ľudí, ktorí pracujú vo volejbale, čo môže byť príkladom pre viaceré naše športy. Ďakujem aj mojej manželke a rodine a tímu ľudí na sekretariáte SVF, že som schopný pracovať pre volejbal so srdcom a energiou a s cieľom pracovať pre rozvoj volejbalu na všetkých jeho úrovniach,“ dodal Rojko.