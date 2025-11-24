Honzek o nešťastnom zranení, ktoré mu vzalo olympijský sen: Vedel som, že je asi zle - VIDEO

Mladý slovenský hokejový útočník Samuel Honzek z tímu zámorskej NHL Calgary Flames má zrejme po sezóne. Podstúpil totiž operáciu zranenej hornej časti tela.
Očakáva sa, že vynechá zvyšok ročníka, keďže na zotavenie bude podľa lekárov potrebovať až šesť mesiacov. Dvadsaťjedenročný trenčiansky rodák tak príde o účasť na ZOH 2026 v Taliansku a pravdepodobne aj majstrovstvá sveta.
Honzek sa zranil 15. novembra mimoriadne nešťastne. V domácom zápase proti Winnipegu Jets sa zrazil so spoluhráčom Mikaelom Backlundom.
Mladík Honzek má smolu, asi má po sezóne. Čo sa stalo? - VIDEO
Štve ho to
„Cítil som, akoby mi stŕpla ruka, a tak som si myslel, že som si cvakol nejaký nerv. Potom som šiel na striedačku a uvedomil si, že neviem pohnúť rukou. Už som vedel, že je asi zle. Všetci si mysleli, že mám otras mozgu. Hlava však bola v poriadku, až na to rameno,“ prezradil pre STVR rodák z Trenčína.
„Už som troška vyliezol zo zlého pocitu, keďže mám po operácii a cítim sa oveľa lepšie, pretože viem, že všetko dopadlo dobre,“ priblížil s tým, že sa mu venoval špecialista, ktorý operoval športové hviezdy, napríklad Nathana MacKinnona.
„Teraz mi to akoby ukradlo sezónu, ktorá spolu s olympiádou mohla pre mňa dopadnúť veľmi dobre. Veľmi ma to štve, ale musím sa najmä pozerať na regeneráciu, rehabilitáciu a zostať mentálne silný a odolný,“ uviedol Honzek.
Konečne bodoval
Honzek mohol byť kandidátom na účasť vo farbách slovenskej reprezentácie pod piatimi kruhmi v Miláne a Cortine d’Ampezzo, no zranenie mu to znemožní.
Slovenský mladík sa do zámorskej profiligy dostal prostredníctvom draftu nováčikov, vedenie Flames si ho v roku 2023 vybralo v 1. kole zo 16. pozície.
V aktuálnej sezóne zasiahol do osemnástich duelov, zaznamenal v nich dva góly a dve asistencie. V tej predchádzajúcej absolvoval päť stretnutí a nebodoval.
Vrátiť sa do zostavy „plameňov“ by onedlho mohol Martin Pospíšil, ktorého na súpiske nahradil práve perspektívny slovenský mladík. Aj skúsenejší z tejto dvojice bojuje s časom, aby stihol ZOH.
„Možno som prebral jeho miesto, asi som bol najlepší ´fit´ do tej päťky a dali mi šancu. Som rád, že to vyšlo, dodáva mi to dobrý pocit, pretože som svojimi výkonmi zanechal dobrý dojem,“ dodal Honzek pre STVR.