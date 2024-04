Opoziční poslanci by radšej podporili inú formu pomoci rodinám ako Tomášovu rodinnú kartu

Mladé rodiny potrebujú podľa poslanca Tomáš Valášeka viac, ako nejakú rodinnú kartu. Člen klubu Progresívne Slovensko tak reagoval na nové sociálne opatrenie, ktoré chce zaviesť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Kašlú na problémy obyčajných ľudí

Podľa Valáška sa treba venovať tomu, čo rodiny naozaj trápi. Sú to napríklad voľné miesta v škôlkach či zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

„Sme v piatom či v šiestom mesiaci v parlamente, nevidel som jeden návrh, ktorý by sa týkal zlepšenia stavu nemocníc. Táto vláda rieši len samých seba, či je to beztresnosť formou novely trestného zákona alebo nové ministerstvo pre Andreja Danka. Poviem to tak trošku možno silne pejoratívne, že kašlú na problémy obyčajných ľudí, a teraz to idú riešiť takýmito návrhmi,“ reagoval pre agentúru SITA poslanec Valášek.