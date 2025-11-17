Opozícia si pripomína november 1989, KDH hovorí o najväčšom vzopätí v dejinách a Remišová vyzýva na ochranu jeho odkazu – VIDEO

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu predsedníčka opozičnej strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová upozornila na naliehavú potrebu chrániť odkaz Novembra ’89 a vyzvala na spojenie demokratických síl v obrane právneho štátu.
„Náš veľký sviatok demokracie si opäť pripomíname v tieni extrémneho tlaku vládnej moci voči právnemu štátu, občianskej spoločnosti či nezávislým médiám,“ uviedla Remišová.
Kritika súčasnej vlády
Podľa nej ľuďom, ktorí vybojovali slobodu na námestiach pred rokmi, „určite vtedy ani vo sne nenapadlo, že raz budú mať premiéra, ktorý bezprecedentným spôsobom rozvráti spravodlivosť alebo sa bude chodiť do Moskvy klaňať vojnovému zločincovi„.
Brutálny zásah proti demonštrácii študentov v roku 1989 viedol k pádu totality, Nežná revolúcia zmenila našu krajinu
Remišová kritizuje súčasnú vládu za rozprášenie elitných útvarov polície a prokuratúry, úpravu Trestného zákona v prospech zločincov a útoky na nezávislých sudcov, čo podľa nej spôsobilo dramatický nárast kriminality a zhoršenie bezpečnosti obyvateľstva. Dodala, že sa oslabila kvalita právneho štátu, medzinárodné postavenie Slovenska a upadá aj ekonomika a životná úroveň bežných ľudí.
Morálny, ekonomický a bezpečnostný úpadok
„Ani komunistickí papaláši si nedovolili takú bezočivosť, aby si sami sebe nadelili kráľovské platy a súčasne zdierali poctivo pracujúcich občanov,“ zdôraznila. Remišová tiež upozornila na korupčné kauzy a rozkrádanie spoločných peňazí, ktoré podľa nej ďalej ničí úroveň verejných služieb.
RÚZ znepokojuje pokles Slovenska v rebríčku Ekonomickej slobody, vyzýva na slušnú politiku a transparentnosť
„Na morálny, ekonomický a bezpečnostný úpadok, ktorý táto vláda spôsobila, existuje iba jediná zmysluplná odpoveď: spájanie demokratických síl a spoločný tlak na obranu spravodlivosti, zákonnosti a slobody,“ vyzvala Remišová a pozvala všetkých ľudí dobrej vôle na pokojné manifestácie za hodnoty novembra 1989 a ideály demokracie a spravodlivosti, ktoré sú symbolom Nežnej revolúcie.
Hodnoty, na ktorých stojí moderné Slovensko
Kresťanskí demokrati si 17. november pripomínajú na podujatiach po celom Slovensku, pri pamätníkoch obetí komunizmu, v kostoloch aj na námestiach spolu s verejnosťou, osobnosťami spoločenského života a generáciami, ktoré slobodu vybojovali aj zdedili. Osobitná spomienka Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) bude v pondelok o 15:30 pri Pamätníku obetí komunistického režimu na cintoríne vo Vrakuni.
KDH si tak v pondelok pripomína hodnoty, na ktorých stojí moderné Slovensko, a teda pravdu, slobodu, demokraciu a úctu k dôstojnému životu ľudí. Kresťanskí demokrati pripomenuli, že tieto hodnoty v roku 1989 priniesli na námestia mladí ľudia, študenti, disidenti a tiež rodiny, ktoré odmietali žiť v klamstve a v neslobode. KDH pripomenulo, že pri zrode týchto zmien stálo, a presadzuje ich dodnes.
„V novembri 1989 vyšli do ulíc ľudia všetkých generácií, vedení túžbou po slobode, vernosťou pravde a osobnou odvahou. Tisíce príbehov sa vtedy spojili do spoločného rozhodnutia zmeniť dejiny poznačené komunizmom. Či už to bola tichá sviečka v roku 1988 alebo štrngajúce kľúče o rok neskôr, všetci sme hľadali pravdu a chceli sme slobodne dýchať. Naša vernosť tejto pravde má zostať svetlom aj dnes, keď slobodu opäť ohrozujú viditeľné aj skryté hrozby,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
17. november podľa KDH nepatrí minulosti, ale je životu výzvou aj pre dnešok a je pripomienkou, že sloboda nepadá z neba a vyžaduje občiansku odvahu. „Zároveň vyjadrujeme úctu všetkým, ktorí niesli riziko zápasu za slobodu, politickým väzňom, prenasledovaným rodinám, podzemnej cirkvi, študentom, mladým aj starším, známym aj neznámym hrdinom, ktorí stáli na správnej strane dejín,“ dodali kresťanskí demokrati.
Najväčšie vzopätie v slovenských dejinách
Poslanec František Mikloško (KDH) na sociálnej sieti pripomenul, že 17. november a novembrové dni v 89. roku boli najväčšie vzopätie v slovenských dejinách. Išlo podľa neho o spontánne zhromaždenie ľudí za ideál po celej krajine, ktoré v dejinách nemalo obdobu.
„Mnohí to nazývajú, že to bol nežný kolaps. Nie, to bola revolúcia, ale nežná, nenásilná, pretože sa zmenilo všetko. Zmenila sa celá štruktúra, začala sa meniť ekonomika, čo bolo potom najväčším problémom tej premeny po 40 rokoch. To bola zásadná zmena,“ doplnil Mikloško s tým, že mnohé veci, na ktoré ľudia vtedy nemohli ani pomyslieť, sú už dnes samozrejmosťou. To, čo však Slovensku podľa neho dnes chýba, je spoločný príbeh, a teda niečo, čo ľudia spoločne uznávajú a čo je súčasťou pamäte.
„17. november istotne patrí do tohto spoločného príbehu. Ak je tu len malá skupina ľudí, ktorá ponesie kontinuitu tých ideálov, tak znovu príde nejaká historická chvíľa, kedy budú potrební, pretože oni budú tí, ktorí budú určovať alternatívu. Sme demokracia, ale povedzme si otvorene, že tá demokracia prechádza istou eróziou. Demokracia je stály zápas o udržanie slobody. Čiže v tomto smere to nikto za nás neurobí,“ uzavrel Mikloško.