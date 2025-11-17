RÚZ znepokojuje pokles Slovenska v rebríčku Ekonomickej slobody, vyzýva na slušnú politiku a transparentnosť

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu zdôraznili svoj záväzok k základným hodnotám, ktoré obhajovali protesty v novembri 1989. Tieto hodnoty, ako sloboda slova, právny štát, spravodlivosť a predvídateľné podnikateľské prostredie, sú podľa nich nevyhnutné pre súčasnú spoločnosť a ekonomiku.
RÚZ vyzýva na posilnenie zodpovednosti, transparentnosti a pracovného sociálneho dialógu. Slobodu slova považujú za kľúčovú pre otvorenú spoločnosť a vyzývajú, aby zákony a štátne praktiky nebránili verejnej diskusii, kritike moci a sebavyjadreniu. Opakovane poukázali na nebezpečenstvo nedodržiavania princípov právneho štátu, ktoré narúšajú istoty podnikateľov aj občanov.
Pri legislatívnych zmenách žiadajú verejnú diskusiu
Únia žiada verejné orgány, aby rozhodnutia týkajúce sa regulácií, daní a verejných výdavkov prijímali transparentne, spravodlivo a v súlade so zákonom. Pri legislatívnych zmenách najmä v oblasti podnikateľského prostredia by mala byť vždy otvorená odborná diskusia so sociálnymi partnermi.
Zamestnávatelia diskutovali s vládnymi predstaviteľmi, žiadajú stabilné podnikateľské prostredie a rozumné reformy – VIDEO
RÚZ zároveň kritizuje, že sociálny dialóg na Slovensku často zostáva formálny a neumožňuje partnerom včas ovplyvniť zákonodarný proces. Preto vyzýva vládnych predstaviteľov, aby podporovali konsenzuálnu politiku založenú na rešpekte k sociálnemu dialógu a spoločenskému zjednocovaniu.
Zdôrazňujú význam trhového systému, ktorý umožňuje konkurenciu a inovácie, a podporujú znižovanie administratívnych prekážok a zabezpečenie legislatívnej predvídateľnosti a férových podmienok podnikania. Znepokojuje ich výrazný pokles Slovenska v rebríčku Ekonomickej slobody za rok 2025, kde krajina klesla na 49. priečku zo 165 krajín, s výrazným negatívnym hodnotením najmä vo veľkosti a úlohe štátneho aparátu.
Tri kolá konsolidačných opatrení nestačia
RÚZ žiada audit verejnej správy zameraný na počet zamestnancov, výdavky a efektívnosť procesov s cieľom nájsť reálne možnosti šetrenia. Upozorňuje, že tri kolá konsolidačných opatrení nestačia, keďže záťaž sa stále presúva na domácnosti a podniky, ale efektivita štátu zostáva sporná. Volajú po transparentnom a zodpovednom hospodárení štátu podľa dôvery občanov a podnikateľov.
Sedemnásty november si pripomenú aj v Poprade, zhromaždenie pripravuje občianska iniciatíva
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva RÚZ vyzdvihuje význam vzdelávania a rolu študentov v histórii i súčasnosti Slovenska. Potreba vzdelávacieho systému podporujúceho kritické myslenie, inovatívnosť a občiansku zodpovednosť je základom modernej spoločnosti s perspektívnou budúcnosťou.
RÚZ pripomína aj súčasné výzvy, ako sú starnutie populácie, odchod kvalifikovaných pracovníkov a nezladenie vzdelania s trhom práce. Sociálna politika podľa nich musí byť adresná, efektívna a podporujúca, pričom nesmie plošne zaťažovať ekonomiku. Dôležité je, aby sloboda a pravda neostali len deklaráciami, ale stali sa živým obsahom politiky, ekonomiky a spoločného života Slovenska.