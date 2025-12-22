„Horalkové krádeže“ do Trestného zákona nepatria, tvrdí sudca Šamko

Problematiku drobných krádeží majú riešiť priestupkové orgány a trestné právo má riešiť závažnú kriminalitu. V relácii PubliQ Mira Frindta to skonštatoval sudca Krajského súdu v BratislavePeter Šamko. Ako ďalej uviedol, keď minulý rok v rámci novelizácie Trestného zákona stúpla minimálna výška škody pre spáchanie trestného činu na 700 eur, on aj jeho kolegovia sa potešili. Nevidí totiž zmysel v tom, aby tí, čo ukradnú vec za 50 eur, dostali napríklad trest šesť mesiacov väzenia, pričom každý deň vo väznici stojí 70 eur.
Mediálny boom
„Vyšetrovatelia majú riešiť skutočnú kriminalitu, daňovú, alebo podvody,“ skonštatoval Šamko. Doplnil, že „horalkové krádeže“ sa zase do Trestného zákona vrátia, pretože sa z celej veci spravil mediálny boom. „No a akonáhle sa tá horalková krádež dostala do parlamentu, tak zrazu ten mediálny boom skončil. Ako keby sa zase menej kradlo. No proste, celé to je hlúposť a nepatrí to do Trestného zákona,“ vyhlásil sudca.
Šamko tiež poukázal na to, že napríklad v prípade alkoholika alebo drogovo závislého mu môžete hroziť čímkoľvek, on však kradnúť bude. Štát by mal podľa neho skôr riešiť to, prečo ľudia takto končia.
Široké spektrum sankcií
„Alebo máte regióny na Slovensku, kde je chudoba. Kde sa kradne práve z tohto dôvodu. Ľudia nemajú peniaze, sú chudobní, sú nezamestnaní a tak ďalej. Toto by sa malo riešiť primárne, plus s tým priestupkovým zákonom, že ak niečo ukradnete, je tam široké spektrum sankcií. Pre vás možno by stačila peňažná sankcia, ale možno ten alkoholik na to nemá, tak nech si to odrobí. Keď si to neodrobí, odmietne, tak potom v nejakom treťom kole má byť nejaké krátkodobé vezenie, kde by pracoval alebo niečo také,“ uviedol sudca.
Zároveň Šamko prirovnal problém drobných krádeží k porušeniam pravidiel cestnej premávky, napríklad prekročeniam rýchlosti, ktoré sa tiež riešia v priestupkovom konaní. „Zákonodarca si povedal, že stačí to v priestupkovom, nastavil ten systém sankcií, môžu vám napríklad zobrať vodičský. Neurobil zo všetkých protiprávnych konaní trestné činy a takto by to malo byť aj s tými priestupkami,“ dodal sudca.