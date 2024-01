Umelecká obec sa postavila proti krokom Šimkovičovej. Petíciu za jej odstúpenie podpísalo trojnásobne viac ľudí, ako ju volilo

aktualizované 19. januára 13:07

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) petíciu za svoje odstúpenie berie na vedomie. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca Ministerstva kultúry (MK) SR Pavol Čorba, šéfka rezortu kultúry rešpektuje názor ľudí.

„Sme v demokracii a každý má právo na svoj názor, aj na spisovanie petície,“ dodal Čorba v stanovisku MK SR k petícii za odstúpenie Šimkovičovej.

Zástupcovia kultúrnej obce požadujú okamžité odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a spustili aj petíciu. Dianie v rezorte kultúry podľa nich ukazuje, že ministerka si zamieňa výkon verejnej funkcie v demokratickom a právnom štáte s autokratickým výkonom moci.

„Výkon verejnej funkcie je službou vo verejnom záujme, v prípade MK SR sme však my, pracovníci/čky odvetvia kultúry, svedkami a svedkyňami presného opaku. Rozhodnutia sú realizované bez akejkoľvek verejnej diskusie alebo bez rokovaní s odbornou verejnosťou. Žiadna odborná vízia vedenia rezortnej politiky nebola z Vašej strany prezentovaná a nie je jasné, ako by mali jednotlivé rozhodnutia smerovať k rozvoju odvetvia,“ uvádza sa vo výzve.

Konanie bez odborných kompetencií

Účelové aktivity ministerstva pod vedením Šimkovičovej sú podľa kultúrnej obce nesystematické, deštruktívne, netransparentné, vykonávané výlučne z pozície moci, bez odborných kompetencií či reflexie.

„Navyše, oficiálne komunikačné kanály ministerstva sa zneužívajú na šírenie zavádzajúcich, diskriminačných, homofóbnych a transfóbnych obsahov, čo je nielen za hranicou profesionálnej i ľudskej etiky, ale potenciálne tiež zákona,“ píšu umelci.

Predstavitelia kultúrnej obce zdôraznili, že Šimkovičovej diskriminačné vyjadrenia ako reprezentantky MK SR sú v rozpore s podstatou súčasnej kultúry, ktorou je inkluzívnosť. Uviedli, že ide o dôvody, pre ktoré ministerka kultúry nereprezentuje pracovníkov a pracovníčky v kultúre, a preto požadujú jej odstúpenie.

„Protestujeme proti zámeru zlúčiť Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a Fond na podporu kultúry národnostných menšín,“ uviedli predstavitelia kultúrnej obce a dodali, že návrh na zlučovanie a reštrukturalizáciu daných fondov bez odbornej diskusie nemožno vnímať inak, ako pokus o politizáciu a deprofesionalizáciu daných fondov, čo podľa nich môže v dlhodobom horizonte oslabiť kultúru a umenie na Slovensku.

Protestujú i proti navrhovaným zmenám, ktoré by umožnili bez verejných vypočutí a výberových konaní s účasťou odbornej komisie menovať štatutárov inštitúcií v gescii rezortu kultúry, ale i ďalších verejných kultúrnych inštitúcií.

Nesúhlasia s viacerými návrhmi

„Rovnako protestujeme proti navrhovanej úprave zákona, ktorá by zrušila 5-ročné funkčné obdobie a umožnila štatutárov a štatutárky týchto inštitúcií odvolať bez udania relevantného odborného dôvodu. Politické čistky a politické nominácie do funkcií, ktoré by mali byť na úkor odborných kompetencií, považujeme za významnú prekážku rozvoja kultúry a umenia na Slovensku,“ deklarovali.

Namietajú tiež zámer zlúčiť Kunsthalle Bratislava (KHB) so Slovenskou národnou galériou (SNG).

„Sme si vedomí a vedomé finančnej a personálnej poddimenzovanosti KHB, no jej nevyžiadané a bez akejkoľvek odbornej diskusie realizované zlúčenie so SNG vnímame ako kontraproduktívne a oslabujúce pre obe inštitúcie,“ uviedli predstavitelia kultúrnej obce.

Nesúhlas vyjadrili i v súvislosti s avizovaným zámerom rozdeliť Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) na dve inštitúcie, vnímajú to ako pokus mocensky ovládnuť verejnoprávne médiá. Podotkli, že daný návrh nie je výsledkom odbornej diskusie, ale súčasnej politickej vôle. Nevidia tiež dôvod vrátiť sa o trinásť rokov naspäť a rušiť inštitúciu, ktorej zložky fungujú a synergicky spolupracujú na všetkých úrovniach.

Temer 85-tisíc podpisov

Pod otvorenú výzvu na odstúpenie ministerky Martiny Šimkovičovej sa podpísali viacerí vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky, kurátori a kurátorky a pracovníci v kultúre. Medzi signatármi sú napríklad Šimkovičovej predchodkyňa na poste ministerky kultúry Silvia Hroncová, rektorka VŠVU Bohunka Koklesová, Magda Vášaryová za Via Cultura, spisovateľ Silvester Lavrík či vydavateľ Koloman Kertész Bagala.

Podpísaný je aj Jen Kratochvíl, bývalý riaditeľ Kunsthalle Bratislava, ktorý sa k 15. januáru vzdal svojej funkcie. V čase spracovania mala petícia za odstúpenie ministerky Šimkovičovej temer 85-tisíc podpisov (Šimkovičová získala v parlamentných voľbách v septembri minulého roka, kedy kandidovala za SNS, 27 615 platných prednostných hlasov, napríklad šéf národniarov a líder ich kandidátky Andrej Danko mal prednostných hlasov necelých 69-tisíc – pozn. SITA). Petícia vznikla 17. januára 2024.