Opora slovenskej reprezentácie verí, že novembrový zraz môže byť pre národný tím SR krásny

Slovenská futbalová reprezentácia má pred sebou zostávajúce dve stretnutia v A-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. V septembri Slováci zaznamenali dve víťazstvá, v októbri bez stredopoliara Stanislava Lobotku raz prehrali a raz triumfovali. Teraz na nich čakajú súboje doma proti Severnému Írsku a v Nemecku. A k dispozícii je opäť aj spomenutý stredopoliar talianskeho Neapola.
Futbalisti Slovenska pokračujú v boji o MS 2026. V nominácii sú aj Pekarík, Vavro a Lobotka
Tridsaťročný rodák z Trenčín je výraznou oporou slovenskej reprezentácie. Aj preto tréner Francesco Calzona neváha s jeho nomináciou, ak je zdravý. „Som pripravený aj na 90 minút a dať do toho všetko,“ povedal Lobotka v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Na zraz do Senca prišiel so zmiešanými pocitmi. „Na jednej strane som sa tešil na tento reprezentačný zraz ako na každý jeden. Na druhej strane sme prehrali nedeľňajší zápas Serie A s Bolognou, čo ma mrzelo. Bohužiaľ, to už nevrátim a teraz sa už sústredím na reprezentáciu,“ prezradil.
Alternatíva za Lobotku je Hrošovský, Hancko stále môže prísť do Belfastu
Doplnil tiež, že po kondičnej stránke sa cíti dobre. Stále však mierne pociťuje slabiny a brušný sval. Počas zranenia bol v kontakte s koučom Calzonom aj lekármi v národnom tíme. „Ak sa ma na to tréner opýta, poviem mu, že pokojne môžem vydržať celý zápas a dám do toho všetko,“ poznamenal.
Októbrové stretnutia národného tímu sledoval len pred televíznou obrazovkou. „Nervózny som bol. Veď bojujeme o majstrovstvá sveta a ja som nemohol byť na ihrisku a pomôcť tímu. V zápasoch nebývam nervózny, ale keď sa na to dívate a nemôže ovplyvniť dianie, je to horšie,“ uviedol Lobotka.
Severní Íri pred zápasom na Slovensku počítajú straty
O piatkovom súperovi slovenského družstva – výberu Severného Írska – si myslí, že je nepríjemný doma aj vonku. „Výborne bránia, hrajú na rýchle brejky. Nie je to tím, ktorý chce nejako extra tvoriť. Budeme musieť hrať náš štýl hry. Hlavne byť presní a nestrácať ľahké lopty, pretože v tom prípade nás ich rýchle brejky môžu bolieť. Byť trpezliví s loptou a nerobiť ľahké chyby,“ povedal.
Zisk troch bodov z košického duelu zaistí Slovákom minimálne účasť v play-off o MS 2026. A v pondelok 17. novembra by tak mohli bojovať aj o priamy postup na svetový šampionát v Lipsku proti domácemu Nemecku.
Calzona pošepol Strasserovi, že mali vyhrať jeden zápas. Luxemburský tréner to vie
„Verím, že máme na to kvalitu, aby sme na svetový šampionát postúpili aj priamo. Nebude to jednoduché, ale musíme ísť od zápasu k zápasu. Najprv treba zvládnuť Severné Írsko a potom riešiť ďalší zápas. Tréner nám verí, my si veríme navzájom, podporujeme sa. Z tohto pohľadu je chémia výborná. Verím, že tento zraz môže byť pre nás krásny,“ uzavrel Lobotka.