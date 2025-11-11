Severní Íri pred zápasom na Slovensku počítajú straty

Tréner severoírskej futbalovej reprezentácie Michael O’Neill sa v novembrových kvalifikačných zápasoch o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti Slovensku a Luxembursku bude musieť zaobísť bez dôležitých stredopoliarov Shea Charlesa a Aliho McCanna. Referuje o tom web BBC.
Spomenuté duo patrilo k dôležitým postavám októbrového víťazstva Severného Írska nad Slovenskom (2:0) v Belfaste, obaja vtedy odohrali celé stretnutie. Charles pôsobiaci v anglickom Southamptone vynechá novembrové reprezentačné zápasy pre zranenie stehenného svalu, zatiaľ čo McCann z Prestonu utrpel zlomeninu ruky.
Futbalisti Slovenska pokračujú v boji o MS 2026. V nominácii sú aj Pekarík, Vavro a Lobotka
Okrem nich chýba aj brankár Sheffieldu Wednesday Pierce Charles, mladší brat Shea Charlesa, ktorý má problémy s ramenom a nebol k dispozícii v ostatných štyroch dueloch severoírskeho tímu. V obrane chýba aj Brodie Spencer z Oxfordu United. Do tímu sa naopak dostal neskúsený mladík z FC Barnsley Patrick Kelly, ktorý bol povolaný z tímu do 21 rokov.
„Všetci traja chlapci budú pre nás veľká strata, a to ešte k tomu, čo sme už mali s Piercom,“ povedal O’Neill o hráčoch, z ktorých všetci nastúpili v ostatnom zápase proti Nemecku. „Naše mužstvo je otestované a ukázalo veľký charakter, ktorý bude musieť zopakovať.“
Najlepšie platení reprezentační tréneri. Známe meno na čele rebríčka
Severné Írsko je v A-skupine na treťom mieste, so stratou troch bodov na vedúce Nemecko a druhé Slovensko, pričom do konca zostávajú dve kolá. Severní Íri najskôr 14. novembra nastúpia v Košiciach proti Slovensku, o tri dni neskôr zakončia kvalifikáciu doma proti Luxembursku. V nominácii figuruje aj stredopoliar Swansea City Ethan Galbraith, ktorý však v Košiciach nebude môcť hrať pre trest.