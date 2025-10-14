Calzona pošepol Strasserovi, že mali vyhrať jeden zápas. Luxemburský tréner to vie

Luxembursko vôbec neukazuje zlý futbal v kvalifikácii o postup na MS 2026. Platilo to aj vo dvoch zápasoch proti Slovákom, ktoré však Luxemburčania po dobrých výkonoch prehrali.
Doma 0:1 gólom z 90. min a v pondelok v Trnave 0:2, keď minimálne v prvom polčase boli Slovákom rovnocenným súperom, ak nie lepší.
Trestajú sami seba
Fakty sú však neúprosné. Zverenci Jeffa Strassera dva zápasy pred koncom skupinovej časti kvalifikácie s nulou na bodovom konte definitívne prišli o postupovú šancu.
„Keď sa zamyslím nad zápasom a prvým gólom Slovenska, ktorý opäť padol po štandardnej situácii, a potom sa pozriem na štatistiky zápasu, záver zostáva rovnaký – chýba nám efektivita pred bránkou. To je náš hlavný problém. Musíme sa zlepšiť v poslednej tretine ihriska a ísť v zápase do vedenia ako prví. Trestáme sami seba detailmi. A to je veľmi frustrujúce,“ cituje Strassera tageblatt.lu.
Sklamaný Strasser
Po chvíli 51-ročný kouč Luxemburska prezradil, čo mu povedal náprotivok Francesco Calzona po zápase v Trnave.
„Keď vám tréner súpera povie, že sme vzhľadom na predvedenú hru mali vyhrať jeden z dvoch zápasov, veľa to napovie k dianiu na trávniku… Poďme ešte k mojim záverom: Na náš výkon sa dalo pozerať, ale opäť sa to skončilo prehrou. Každý, kto tvrdí opak, nevidel naše zápasy. Hráči sú sklamaní z výsledku aj z toho, ako sa zápas vyvíjal. Slovenskí fanúšikovia v prvom polčase vypískali svojich hráčov. Bolí ma, že sme v tej chvíli nevyužili príležitosť. Ale to nie je kritika žiadneho jednotlivca. Jednoducho sa nám to momentálne nedarí strieľať góly.“
Stále bez bodu
Aj luxemburské médiá vyjadrili sklamanie z toho, že ich tím hrá lepšie, než aké dosahuje výsledky.
„Po prehre na Slovensku je tím FLF stále bez bodu na poslednom mieste v kvalifikačnej skupine a už aj matematicky je vyradený z postupovej hry,“ napísal denník Wort.
„Po nešťastných prehrách 0:1 v posledných dvoch zápasoch proti Slovákom zažili kapitán Laurent Jans a jeho tím v pondelok večer v City Arene v Trnave ďalšie sklamanie. Tentoraz tím FLF prehral 0:2,“ poznamenal Tageblatt.