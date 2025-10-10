Alternatíva za Lobotku je Hrošovský, Hancko stále môže prísť do Belfastu

Slovenskí futbalisti sú v Belfaste bez Dávida Hancka, ale stále môže priletieť za nimi z Madridu.
Stále je aktuálna možnosť, že Dávid Hancko sa pripojí k slovenskej futbalovej reprezentácii, ktorá v severoírskom Belfaste v piatok večer odohrá tretí zápas v zrýchlenej kvalifikácii o postup na MS 2026.

Stretnutie vo Windsor Parku sa začne o 20.45 h a ako hlavný rozhodca ho povedie Švéd Glenn Nyberg.

Možno aj súkromné lietadlo

Jeden z kľúčových hráčov Slovákov bol ešte vo štvrtok večer v Madride, kde hráva za Atlético a spoločne s manželkou očakávajú narodenie druhého potomka. Akonáhle sa však dieťa narodí a všetko bude v poriadku, Hancko sa rozlúči s manželkou a najrýchlejším možným spôsobom odletí za spoluhráčmi z reprezentácie.

„Nechcem ho dostávať pod tlak. Ak sa dieťa narodí, príde za nami, je pripravený využiť aj súkromné lietadlo,“ vravel tréner Francesco Calzona tesne pred odletom do Belfastu.

Slováci môžu do trháku

Karty sú pred piatkovými duelmi A-skupiny Severné Írsko – Slovensko a Nemecko – Luxembursko rozdané nasledovne: ak dosiaľ stopercentní Slováci uspejú v Severnom Írsku, odskočia ostatným na čele skupiny. Ak však zvíťazia Severní Íri aj Nemci, všetky tri tímy budú mať pred druhou polovicou kvalifikácie na čele zhodne po 6 bodov.

Faktom je, že okrem neistého Hancka bude Slovákom v Severnom Írsku chýbať aj kľúčový hráč stredu poľa Stanislav Lobotka.Má zranené slabiny a tie ho môžu vyradiť z diania na trávnikoch podľa prognóz na štyri až šesť týždňov.

Zápas veľa napovie

„Bude to ťažký zápas. Severní Íri sú fyzicky stavaní hráči, ich mužstvo je organizované, dobre brániace. Pre nich aj pre nás to bude možno kľúčový zápas, jeho výsledok veľa napovie do konečného účtovania. Čo sa týka zostavy, čakáme, ako sa vyvinie situácia s Hanckom. Budeme reagovať podľa toho, či bude k dispozícii alebo nie,“ priznal Calzona na webe SFZ.

Podľa talianskeho trénera Slovákov Lobotku môže v tíme nahradiť Patrik Hrošovský alebo sa na jeho post posunie Ondrej Duda. So spoluhráčmi už dva dni trénuje aj útočník Ivan Schranz, podľa slov trénera má k dispozícii všetkých hráčov. Opatrnejší bol pri prognózovaní situácie okolo Lukáša Haraslína, ktorý dlho nehral pre zranenie.

Eufória pred 5 rokmi

Sedem hráčov súčasného reprezentačného kádra nastúpilo pred takmer piatimi rokmi v barážovom zápase kvalifikácie Eura 2020 v Belfaste. Osemdesiatpäť minút vo Windsor Parku odohral 12. novembra 2020 aj Ondrej Duda.

„Veľa si z toho nepamätám. Eufóriu po víťazstve 2:1 v predĺžení však áno. Šťastný koniec pre nás, isteže tie pocity ostali v pamäti. Na majstrovstvá Európy sa nepostupuje každý deň.“

Dobre rozbehnuté

Skúsený reprezentant upozornil už po víťaznom zápase s Nemeckom, priamo v šatni nášho mužstva, že treba mať nohy na zemi aj po dobrých vstupných výsledkoch.

„Nie sme ešte ani v polovici kvalifikácie, vieme, s čím musíme ísť do každého zápasu. Máme to dobré rozbehnuté, pokračujme v tom,“ vyzval seba i spoluhráčov,“ dodal Duda na webe futbalsfz.sk.

