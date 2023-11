Opatrenia ministerstva vnútra na elimináciu tranzitnej migrácie fungujú, počet zadržaných osôb vzrástol niekoľkonásobne

Opatrenia Ministerstva vnútra (MV) SR na elimináciu tranzitnej migrácie fungujú. Tvrdí to rezort vnútra a poukazuje pri tom na to, že k 19. novembru bolo zadržaných 34 osôb, kým v októbri to bolo viac ako 6 800 a v septembri počet zadržaných osôb dosiahol temer 13 400.

„To je v príkrom kontraste s maximálnym počtom zadržaní tranzitujúcich osôb v novembri roku 2022 na úrovni 3 370,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Počet zadržaných osôb vzrástol

Poukázalo i na to, že Slovensko pocítilo negatívne vplyvy sekundárnej tranzitnej migrácie už v minulom roku, keď bol počet tranzitných migrantov bezmála 10 900.

„K 19. 11. 2023 počet zadržaných osôb vzrástol niekoľkonásobne, a to až na úroveň 46 249. Pre porovnanie: v roku 2022 bolo na slovenských hraniciach políciou zadržaných za rovnaké obdobie 8 964 osôb, čo je päťnásobne menej,“ uvádza MV SR.

Ministerstvo ale zdôrazňuje, že napriek pozitívnemu vývoju naďalej dbá na preventívne kroky v boji proti prevádzačom a ďalším organizovaným zločineckým skupinám. Slovensko podľa rezortu takýmto spôsobom vysiela signál, že nepodporuje neoprávnený tranzit cez svoje územie a nevystaví seba ani ďalšie členské štáty bezpečnostným hrozbám.

Zjednotenie postojov v strednej Európe

„Ukázalo sa, že posilniť ochranu slovenských hraníc malo zmysel. Vzhľadom k prijatým opatreniam, ktoré som začal presadzovať ihneď od nástupu do funkcie ministra vnútra SR, naďalej pevne verím, že sa nám podarí ochrániť našu krajinu pred nelegálnou migráciou a jej možnými negatívnymi následkami,” skonštatoval šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Minister je zároveň pravidelne v kontakte so zahraničnými partnermi, s ktorými sa usilujú o koordinovanie opatrení a zjednotenie postojov v rámci stredoeurópskeho regiónu. Má tiež ambíciu presadzovať záujmy stredoeurópskych štátov na európskej úrovni.