Online kasíno: zatočiť si môžete aj bez vkladu

Fortuna Casino – jedno z najväčších online kasín na Slovensku, ponúka pre svojich hráčov pravidelne viacero prekvapení. Okrem rôznych iných bonusov medzi nich patria aj obľúbené free spiny. Vďaka voľným točeniam si tak môžete zahrať viac ako vložíte. Keď však splníte jednoduchú podmienku, zatočiť si až 30-krát môžete dokonca aj bez vkladu.

Ak máte viac ako 18 rokov a chuť zabaviť sa, online kasíno môže byť vhodným miestom, kde si môžete zahrať desiatky rôznych hier. A samozrejme, ak sa na vás usmeje šťastie, môžete si aj zarobiť. Lákadlom pre každého nováčika aj skúseného hráča sú bonusy, ktoré môžu získať. Najčastejšie sa jedná o atraktívne ceny za výhry v turnajoch, kredity ku vkladom, časovo obmedzené akcie na free spiny na konkrétne hry či rôzne bonusy pre nových hráčov.

V článku sa dozviete:

Kde a za akých podmienok sa môžete tešiť na 333 voľných točení

Prečo sa oplatí sledovať akcie vo Fortuna Casino

Ako získať free spiny bez vkladu

333 free spinov pre každého nováčika

Online stávkové kancelárie aj kasína spravidla vítajú nových hráčov zaujímavými vstupnými bonusmi. Tie môžu získať za registráciu, prípadne pri prvom vklade či prvej vykonanej stávke. Atraktívne bonusy ponúka svojim nováčikom aj Fortuna Casino. Ak ešte nemáte konto na ifortuna.sk a prejdete jednoduchým procesom registrácie, otvorí sa vám možnosť získať až 333 free spinov. Tie môžete následne použiť na hry Kajot, Apollo a Adell.

Free spiny sú v tomto prípade viazané na vklady hráča. To znamená, že okrem podmienky novej registrácie je pre ich získanie potrebné uskutočniť aj vklad. Za každých vložených 10 eur získate 111 voľných točení. Keď vykonáte tri vklady po 10 eur, 333 free spinov je vašich. Získané spiny je potrebné odohrať do 7 dní.

Sledovať akcie sa oplatí

Ak už máte vytvorené konto, oplatí sa sledovať akcie, ktoré online kasíno ponúka svojim hráčom. Vďaka nim sa za rovnaký vklad zahráte viac. A pri troche šťastia si na svoj účet môžete pripísať zaujímavé finančné výhry. V niektorých prípadoch v podstate zadarmo. Ako príklad môže poslúžiť aktuálna príležitosť s názvom Spinobranie pre všetkých registrovaných hráčov. Od pondelka, 17. apríla až do nedele 23. apríla máte možnosť získať každý deň až 100 free spinov na konkrétnu hru. Za týždeň si tak môžete vytočiť až 700-krát zadarmo. A pritom si zahrať 7 rôznych hier na výherných automatoch Playtech, ako napríklad Legend of Hydra, Shields of Rome, Berry Berry Bonanza či Gem Splash: Marilyn Monroe.

Ako získať free spiny bez vkladu?

Bez ohľadu na to, či ste vo Fortuna Casino nováčik alebo či už máte za sebou určitú hráčsku kariéru, máte možnosť zatočiť si vďaka free spinom aj bez vkladu. Pre ich získanie stačí, aby ste si do mobilného telefónu stiahli Vegas appku a prihlásili sa do svojho konta. Free spiny bez vkladu vám budú automatické pripísané do vášho konta po ich prijatí v aplikácii. Voľné točenia môžete využiť do siedmych dní od ich prijatia na množstvo atraktívnych hier so skutočne výnimočnou grafikou.

Želáme príjemnú zábavu a nezabudnite, že hrať v online kasíne sa musí zodpovedne.

Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

