Taliansko odrazilo ruské kyberútoky pred štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo

Talianske úrady oznámili, že tesne pred otvorením zimných olympijských hier zneškodnili sériu ruských kybernetických útokov zameraných na diplomatické inštitúcie a olympijskú infraštruktúru.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Greece, Athens, Olympic Panathenaic Stadium
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Taliansko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Taliansko

Niekoľko hodín pred slávnostným otvorením zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo zmarili talianske orgány sériu ruských kybernetických útokov. Oznámil to v stredu taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani.

Útoky boli podľa Tajaniho namierené „na kancelárie ministerstva zahraničných vecí, počnúc Washingtonom, a tiež na niektoré miesta zimnej olympiády vrátane hotelov v Cortine“. Jeho rezort spresnil, že zasiahnutých bolo približne 120 webových stránok vrátane talianskeho veľvyslanectva v USA, pričom útoky sa podarilo „účinne zneutralizovať“.

K zodpovednosti sa prihlásila ruská hackerská skupina, ktorá uviedla, že ide o odvetu za podporu Ukrajiny zo strany talianskej vlády. „Proukrajinský kurz talianskej vlády vedie k tomu, že podpora ukrajinských teroristov je trestaná našimi DDoS raketami na webové stránky,“ uviedla skupina vo vyhlásení na platforme Telegram. Agentúra AFP nedokázala nezávisle overiť pravosť účtu, no jeho tvrdenia sa zhodujú s informáciami citovanými odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť.

Taliansko nasadilo na zabezpečenie hier približne 6-tisíc policajtov a takmer 2-tisíc príslušníkov armády v oblasti od Milána až po Dolomity. V teréne pôsobia aj pyrotechnici, ostreľovači, protiteroristické jednotky a policajti na lyžiach, pričom ministerstvo obrany poskytlo desiatky vozidiel, radary, drony a lietadlá.

Osobitná pozornosť sa sústreďuje na Miláno, kde sa na piatkovom otvorení očakáva účasť viacerých politických lídrov vrátane viceprezidenta USA. Tému bezpečnosti vyostrila prítomnosť agentov Imigračného a colného úradu Spojených štátov (ICE), ktorých účasť vyvolala kritiku časti verejnosti a miestnych politikov.

Minister vnútra Matteo Piantedosi zdôraznil, že agenti ICE nebudú hliadkovať v uliciach a budú pôsobiť výlučne v rámci diplomatických misií. „ICE nemá a nikdy nebude môcť vykonávať operatívne policajné činnosti na našom území,“ uviedol Piantedosi. Napriek tomu sa počas otváracieho víkendu očakávajú protesty, a to nielen proti bezpečnostným opatreniam, ale aj proti environmentálnym dopadom hier a účasti Izraela v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.

Viac k osobe: Antonio TajaniMatteo Piantedosi
Okruhy tém: ruské kybernetické útoky ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk