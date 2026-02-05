Taliansko odrazilo ruské kyberútoky pred štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo

Niekoľko hodín pred slávnostným otvorením zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo zmarili talianske orgány sériu ruských kybernetických útokov. Oznámil to v stredu taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani.
Útoky boli podľa Tajaniho namierené „na kancelárie ministerstva zahraničných vecí, počnúc Washingtonom, a tiež na niektoré miesta zimnej olympiády vrátane hotelov v Cortine“. Jeho rezort spresnil, že zasiahnutých bolo približne 120 webových stránok vrátane talianskeho veľvyslanectva v USA, pričom útoky sa podarilo „účinne zneutralizovať“.
K zodpovednosti sa prihlásila ruská hackerská skupina, ktorá uviedla, že ide o odvetu za podporu Ukrajiny zo strany talianskej vlády. „Proukrajinský kurz talianskej vlády vedie k tomu, že podpora ukrajinských teroristov je trestaná našimi DDoS raketami na webové stránky,“ uviedla skupina vo vyhlásení na platforme Telegram. Agentúra AFP nedokázala nezávisle overiť pravosť účtu, no jeho tvrdenia sa zhodujú s informáciami citovanými odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť.
Taliansko nasadilo na zabezpečenie hier približne 6-tisíc policajtov a takmer 2-tisíc príslušníkov armády v oblasti od Milána až po Dolomity. V teréne pôsobia aj pyrotechnici, ostreľovači, protiteroristické jednotky a policajti na lyžiach, pričom ministerstvo obrany poskytlo desiatky vozidiel, radary, drony a lietadlá.
Osobitná pozornosť sa sústreďuje na Miláno, kde sa na piatkovom otvorení očakáva účasť viacerých politických lídrov vrátane viceprezidenta USA. Tému bezpečnosti vyostrila prítomnosť agentov Imigračného a colného úradu Spojených štátov (ICE), ktorých účasť vyvolala kritiku časti verejnosti a miestnych politikov.
Minister vnútra Matteo Piantedosi zdôraznil, že agenti ICE nebudú hliadkovať v uliciach a budú pôsobiť výlučne v rámci diplomatických misií. „ICE nemá a nikdy nebude môcť vykonávať operatívne policajné činnosti na našom území,“ uviedol Piantedosi. Napriek tomu sa počas otváracieho víkendu očakávajú protesty, a to nielen proti bezpečnostným opatreniam, ale aj proti environmentálnym dopadom hier a účasti Izraela v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.