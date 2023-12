Okno do sveta: Pozvanie Ukrajiny na prístupové rokovania do EÚ nebolo politickým gestom (rozhovor)

„Existencia Slovenska v rámci Európskej únie je úplne existenciálna. Myslím si, že to ukotvuje Slovensko v demokratickom svete, v prosperujúcom svete,“ konštatuje veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová v ďalšom vydaní podcastu Miroslava Wlachovského Okno do sveta.

Slovensko má podľa veľvyslankyne na dosah veci, na ktoré by ako samostatný štát tejto veľkosti nikdy nemalo. Pripomína, že pre malú otvorenú ekonomiku je fungovanie v takejto obrovskej zóne voľného obchodu, a pre každého občana, ekonomicky nielenže želateľné, ale aj nutné.

Katarína Mathernová sa domnieva, že na Slovensku sú málo hovorí o benefitoch členstva v EÚ. O možnostiach, ktoré sa otvorili jednotlivcom, o zmenách v infraštruktúre krajiny či v rozvoji regiónov.

Zároveň pripomína rezervy, ktoré máme v našej účasti na vytváraní spoločných európskych politík, nekontinuite a zmeškaných príležitostiach napríklad pri začleňovaní Slovenska do európskych dopravných koridorov.

Katarína Mathernová odmieta, že by decembrové pozvanie Ukrajiny na prístupové rokovania do EÚ bolo politickým gestom. „Ukrajinci urobili obrovské množstvo reforiem a Európska komisia mohla dať odporúčanie na otvorenie rokovaní. Čiže také tie ‚bláboly‘, že nesplnili a že je to len politické gesto, to nie je pravda,“ konštatovala veľvyslankyňa.

V rozhovore s Katarínou Mathernovou sa dozviete aj:

o množstve príležitostí, ktoré členstvo Ukrajiny v EÚ môže priniesť východu Slovenska

o bezpečnostných aj hospodárskych prínosoch členstva Ukrajiny v EÚ

o náskoku Ukrajiny v digitalizácii verejnej správy

o problémoch vojenskej a ekonomickej pomoci Ukrajine

o úspechoch Ukrajiny pri vybojovaní si koridorov v Čiernom mori

o neodôvodnenom proruskom sentimente v časti slovenskej spoločnosti

ako aj o ceste Slovenky na najvyššie poschodia európskej diplomacie

