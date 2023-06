Odsúdený Baki Sadiki, ktorý na Slovensko dovážal heroín, žiada obnovu konania

Baki Sadiki, ktorý je odsúdený na 22 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť, žiada obnovu konania. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Okresného súdu Prešov, o jeho žiadosti by sa malo rozhodovať na verejnom zasadnutí 23. júna.

Krajský súd v Prešove v apríli 2014 zamietol odvolanie Bakiho Sadikiho voči rozsudku okresného súdu z decembra 2013 a potvrdil pôvodný rozsudok odňatia slobody na 22 rokov. Uznal ho vinným z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi na medzinárodnej úrovni. Trest si mal odsúdený odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia.

Podľa obžaloby v rokoch 2007 a 2008 z Turecka distribuoval Sadiki na Slovensko heroín, ktorý bol ukrytý v letnej obuvi. Malo ísť najmenej o šesť zásielok s množstvom po 20 kilogramov neriedeného heroínu.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.