Odštartovalo hlasovanie Miss Voice 2023, vyberte finalistku s najkrajším hlasom a vyhrajte wellness pobyt

Hlasovanie Miss Voice 2023 už odštartovalo. Finalistky súťaže Miss Slovensko navštívili rádio Europa 2, aby nahrali svoje hlasy a dali možnosť fanúšikom hlasovať za najkrajší hlas. Rádio Europa 2 tak prinieslo možnosť zvoliť si Miss, ktorá má nielen skvelý hlas, ale dokáže sa s vtipom vynájsť v každej situácii.

Wellness pobyt v Nízkych Tatrách

Hlasujúci sa súčasne zapoja do súťaže o wellness pobyt v Nízkych Tatrách. V tlačovej správe o tom informovala PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová.

„Pohotoví moderátori Samo a Oliver- Sketch Bros si pozvali 12 finalistiek do štúdia a poriadne ich vytrápili. Pripravili si pre ne 12 modelových situácií a úlohou dievčat bolo pohotovo a s humorom zareagovať,“ vysvetlila Paprancová s tým, že každý má možnosť vypočuť si krátke ukážky, súčasne sa zabaviť a rozhodnúť, ktorá z dievčat to zvládla najlepšie a mala by získať titul Miss Voice 2023.

Hlasovanie Miss Voice

Hlasovať za svoju favoritku je možné jedenkrát za 24 hodín od 12. do 22. júna. Víťazka Miss Voice získa víkendový all inclusive pobyt pre dve osoby v Hoteli Permon na Podbanskom s neobmedzeným vstupom do wellness. Meno víťazky bude známe počas slávnostného gala večera 24. júna o 20:30 na televízii JoJ.