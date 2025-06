Odkladal povinnú vojenskú službu a vypomstilo sa mu to. Musel odmietnuť lukratívny kontrakt - FOTO

Švajčiarsky hokejový klub SCL Tigers Lagnau oznámil, že hráč Aleksi Saarela už nie je súčasťou tímu.

Fínske ministerstvo obrany povolalo 28-ročného hokejistu na povinnú vojenskú službu. Od 7. júla bude v službe šesť mesiacov.

To bol dôvod, prečo sa dohodlo na vzájomnom ukončení zmluvy. Saarela by inak dostal lukratívnu zmluvu do roku 2027.

Najspravodlivejšie riešenie

„Samozrejme, je to mimoriadne nešťastná situácia pre nás aj pre Aleksiho. Bol kľúčovým členom nášho tímu. Za týchto okolností je však ukončenie jeho zmluvy najspravodlivejším riešením pre obe strany. Úprimne ďakujeme Aleksimu za jeho nasadenie v uplynulých rokoch a želáme mu všetko najlepšie do budúcnosti,“ povedal manažér klubu Pascal Müller.

Povinná vojenská služba vo Fínsku trvá šesť až 12 mesiacov a vzťahuje sa na mužov do 29 rokov. Okrem toho majú vrcholoví športovci určité výhody. Tí, ktorí sa venujú napríklad zimným športom, môžu slúžiť v armáde aj cez leto a vojenská povinnosť sa im stále znižuje.

Saarela to však v posledných rokoch odkladal a teraz už nebolo úniku. Musí narukovať. Povinnosť sa mu skončí 7. januára 2026, v deň jeho 29. narodenín.

Mohol to načasovať lepšie

„Saarela to neurobil šťastne. Takto premrhal dva roky lukratívnej zmluvy vo Švajčiarsku. Má 28 rokov, takže sa vojenskej službe vyhýbal pomerne dlho a určite sa to dalo načasovať lepšie. Mohlo to byť už pred niekoľkými rokmi,“ komentoval situáciu fínsky novinár Teppo Laaksonen.

Hokejista prestúpil do Langnau v roku 2021. Počas svojho pôsobenia nastúpil útočník 192-krát, pričom zaznamenal 73 gólov a 68 asistencií.