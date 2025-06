Politická situácia na Slovensku Rusov teší. Radi by opäť privítali klub spod Tatier v KHL - VIDEO, FOTO

V súvislosti s návratom na medzinárodnú scénu ruskej hokejovej reprezentácie to nevyzerá ružovo. Nesmie sa zúčastniť Zimných olympijských hier v Taliansku 2026, ani svetového šampionátu o pár mesiacov neskôr.

„Avšak aj napriek takémuto pevnému a nezlomnému všeobecnému postoju Európanov sa začína na niektorých miestach kontinentu naberať pozitívna dynamika pre ruský šport na obrátkach,“ píše autor článku Pavel Novikov pre web championat.ru.

„Hovorím predovšetkým o Slovensku. Od roku 2022 došlo v spoločnosti k určitému rozkolu, pokiaľ ide o postoj k ruskému športu. Kým Fíni, Švédi a z veľkej časti aj Česi po 24. februári 2022 hromadne opustili KHL, podiel slovenských hráčov v lige zostal prakticky nezmenený,“ uviedol ďalej.

Nemôžeme si dovoliť ignorovať to

Všetko sa podľa neho zmenilo v roku 2024, keď sa slovenský premiér Robert Fico vo svojom prejave v parlamente vyslovil proti izolácii ruských a bieloruských hokejistov. Podporil ho aj prezident Peter Pellegrini.

„Zmena rétoriky je úplne pochopiteľná. Slovensko je vysoko hokejovo orientovaná krajina, ktorá občas dosiahne na medaily na jednotlivých turnajoch, ale jej zásoba talentov vo svetovom hokeji je nižšia ako v prípade ostatných špičkových európskych štátov.

V NHL nie je veľa Slovákov (v sezóne 2024/2025 iba osem) a miestni ligoví hráči väčšinou nie sú pripravení na kľúčové úlohy vo veľkých medzinárodných súťažiach. Dáva zmysel, že táto krajina si jednoducho nemôže dovoliť ignorovať celú situáciu,“ myslí si Novikov.

Liška si želá ich návrat

Útočník Severstaľu Čerepovec Adam Liška sa v januári 2025 vyslovil za návrat Ruska na turnaje pod záštitou IIHF.

„Z hľadiska hokejovej kvality by Rusko malo hrať na medzinárodnej úrovni – vždy dá dokopy dobrý tím, veľa skvelých hráčov z KHL a NHL, reprezentácia vždy bojuje o medaily. Rozhodnutie nezáleží na mne, ale na iných ľuďoch.

Bez Ruska je pre slovenskú reprezentáciu trochu jednoduchšie dostať sa do play-off na medzinárodných turnajoch, ale bolo by zaujímavé hrať opäť s ruským tímom. Keby o tom rozhodovali ľudia zo Slovenska, bola by to jedna vec, ale rozhodujú ľudia z iných krajín,“ povedal vtedy v rozhovore pre RIA Novosti.

Adam Líška zo Slovenska (vpravo) strieľa druhý gól do siete Kanady počas zápasu základnej A – skupiny MS v hokeji 2019. Košice, 13. máj 2019. Foto: SITA/Marek Lukáč

Otočka o 180 stupňov

Podľa Novikova sa môže konštatovať tento fakt: „Slovensko, ktoré sa spočiatku podriaďovalo všeobecnému európskemu protiruskému trendu, sa otočilo o 180 stupňov smerom k Rusku. Je to predsa seriózna európska krajina,“ priblížil s tým, že aj tak to je „nič moc“.

Jedna krajina, ktorá nie je najväčšia, sotva dokáže otriasť všeobecným radikálnym postojom európskych hokejových mocností voči Rusom a Bielorusom, píše ďalej.

„Samozrejme, možno to považovať za prvý krok k normalizácii vzťahov aspoň s časťou hokejovej Európy. Koniec koncov, ak postoj Slovenska absolútne neovplyvní mienku škandinávskych krajín, tak v jeho bratskej Českej republike sa potom môžu začať určité výkyvy názorov. Ale aj tak je to stále málo na návrat Ruska do svetovej hokejovej rodiny,“ prezradil žurnalista.

Hrať pravidelne s Michalovcami či Žilinou? A čo tak Magnitogorsk, Petrohrad či Jaroslavľ

Ruský hokej preto musí správne zareagovať na rastúcu lojalitu voči sebe zo strany slovenských kolegov a politikov.

„A najlepším riešením by bolo zvážiť možnosť návratu klubov zo Slovenska do KHL. V dohľadnej dobe by sa to naozaj hodilo. Žiaľ, súčasná úroveň slovenskej extraligy masovému napredovaniu domácich hokejistov neprospieva. Hrať pravidelne s Michalovcami, Žilinou alebo Novými Zámkami, pri všetkej úcte k nim, je jedna vec, ale hrať s Metallurgom Magnitogorsk, SKA Petrohrad a Lokomotivom Jaroslavľ je niečo úplne iné.

Je úplne logické, že v prípade vstupu do KHL, ak by HC Slovan Bratislava alebo HC Košice chceli, tak si vyberú najkvalitnejších domácich hokejistov, čo bude znamenať vytvorenie základu pre reprezentáciu,“ uviedol ďalej.

Veľký problém

Slovensku nie je KHL cudzia. V rokoch 2012 až 2018 tam pôsobil Slovan Bratislava. Prvým slovenským klubom, ktorý tam vstúpil, bol v sezóne 2011/2012 Lev Poprad. Slovensko sa navyše stalo prvou nepostovietskou krajinou, ktorej vlajka sa objavila v arénach KHL.

V roku 2018 Slovan opustil KHL pre finančné problémy, ale jeho návrat do ligy nebol vylúčený. Problémom však boli financie a stále aj sú. A to aj z ruskej strany.

„Ak KHL bude chcieť za každú cenu vrátiť slovenské zastúpenie, bude si to s najväčšou pravdepodobnosťou vyžadovať aj ruské investície. Je to však možné v čase, keď je Viťaz Balašicha pre finančné problémy na pokraji odchodu, Salavat Julajev Ufa doslova stráca status špičkového klubu a rozpočet aj najvplyvnejšieho klubu ligy SKA Petrohrad sa má znížiť na polovicu?“ pýta sa autor článku.

Svet sa môže zmeniť

„Pozvanie zahraničného klubu, a dokonca z európskej hokejovej krajiny, by bolo silným politickým ťahom a lákavým krokom. Potrebujeme to, o tom niet pochýb. Odkedy európske kluby začali postupne opúšťať KHL, celý význam slova „kontinentálna“ sa vyparil,“ vyjadril svoj názor Novikov.

Mať podľa neho čo najviac tímov s rôznymi hernými štýlmi je dôležité aj pre budúci návrat na medzinárodné turnaje. „Jedného dňa k tomu aj tak dôjde, akurát že ani teraz mnohí mladí hokejisti v Rusku nikdy nehrali proti Fínom alebo Čechom na úrovni dospelých,“ doplnil s tým, že to nevidí v blízkej budúcnosti.

Najprv treba nadviazať kontakt, ponúknuť záruky, začať dlhý proces rokovaní a získať aspoň predbežný súhlas zahraničnej strany. To môže trvať aj niekoľko mesiacov. „Dôležité však je, že počas toho, ako strany hľadajú spoločnú reč, sa svet môže zmeniť. Aspoň čiastočne. A s touto prácou môžeme začať už teraz,“ dodal Novikov pre uvedené médium.