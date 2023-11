Odkaz novembra v podobe boja za slobodu a demokraciu podľa progresívcov pokračuje, Šimečka je však znepokojený predstaviteľmi moci (video)

Odkaz novembra v podobe boja za slobodu a demokraciu podľa hnutia Progresívne Slovensko pokračuje. Tento odkaz podľa progresívcov treba denne napĺňať i skutkami, nepostačuje len ústna zhoda politikov na tom, že ide o jeden z najdôležitejších dátumov v slovenských dejinách.

Ako pri príležitosti výročia 17. novembra 1989 uviedol predseda PS Michal Šimečka, „znepokojuje ma, čo sme si len za posledné týždne vypočuli od predstaviteľov štátnej moci. Či už sú to útoky na občiansku spoločnosť, vrátane možného zrušenia dvoch percent asignácie daní alebo obmedzovanie nezávislých médií vrátane ich práce na Úrade vlády či v Národnej rade, či spochybňovanie našej jednoznačnej príslušnosti k EÚ a NATO. Nehovoriac o tom, že v priestoroch parlamentu je dnes namiesto demokraticky zvolenej prezidentky SR umiestnená podobizeň komunistického vraha. Tieto signály sú veľmi varovné,” myslí si šéf progresívcov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

PS tiež uviedlo, že ani nepriaznivé počasie, ani hrozba násilia neboli v novembri 1989 schopné umlčať túžbu po slobode a demokracii, a to ako pre seba, tak i pre nasledujúce generácie. Progresívci zdôraznili vďačnosť voči každému, kto sa v roku 1989 postavil na námestia a ulice slovenských miest a obcí.

„Práve vďaka vám je dnes Slovensko pevnou súčasťou demokratickej Európy. Nikdy na to nesmieme zabudnúť a ani to považovať za samozrejmosť,” uviedol Šimečka a dodal, že nestačí len spomínať. PS podľa neho urobí všetko pre to, aby ochránili hodnoty novembra 1989.