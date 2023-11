Najväčším nepriateľom demokracie je ľahostajnosť, povedal prezident Pavel pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (foto)

Český prezident Petr Pavel považuje za najväčšieho nepriateľa demokracie ľahostajnosť. Mnoho ľudí totiž podľa neho môže podľahnúť domnienke, že už je demokracia vydobytá, netreba sa o ňu starať a chrániť ju, ale opak je pravdou.

Obrovský krok vpred za posledných 30 rokov

Ako informoval portál Novinky.cz, prezident na to upozornil v piatok na Národnej triede v Prahe pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva, ktoré pripomínajú zatvorenie vysokých škôl v roku 1939 a začiatok Nežnej revolúcie v roku 1989.

„Za tých viac ako 30 rokov sme urobili obrovský krok vpred a je čo oslavovať,“ povedal Pavel. „Treba si pripomenúť všetkých, ktorí to umožnili a mali odvahu povedať, že už stačilo. Naozaj si žijeme oveľa lepšie ako vtedy. To sú veci, ktoré by sme oslavovať mali,“ pokračoval.

Pomoc Ukrajine musí aj naďalej pokračovať

Podľa prezidenta si ľudia málo pripomínajú úspechy. „Tých je naozaj veľa a mali by sme ich dávať do kontextu s tým, čo vidíme okolo seba, aby sme si uvedomili, že situácia nie je zďaleka taká zlá, ako si ju maľujeme alebo ako nám ju maľujú niektorí,“ dodal.

Pavel zároveň zopakoval, že Západ musí pokračovať v podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii, pretože ide o ochranu demokracie. „My hovoríme, vo vzťahu k Ukrajine, že nejde len o spor dvoch krajín, ale ide o princípy. My na tých princípoch staviame existenciu, nielen našej krajiny, ale celého demokratického spoločenstva,“ uviedol prezident.

Pri pamätníku 17. novembra 1989 na Národnej triede bol Pavel s manželkou Evou predpoludním, pričom tam položil veniec a zapálil sviečku.