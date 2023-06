Odhalenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda by malo byť podľa Hlinu duchovnejšie, bez účasti Kollára

Odhalenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda by sa malo zrealizovať duchovnejšie, bez okázalých vyhlásení politických predstaviteľov, komornejšie a bez účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára.

V otvorenom liste predstaviteľom Rímsko-katolíckej cirkvi to žiada exposlanec a bývalý predseda Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina, ktorý ide do volieb na kandidátke strany Sloboda a Solidarita. Ako sa vyjadril, Kollár predstavuje určitý životný príbeh, a ten určite nepredstavuje nič, čo by sa blížilo k duchovnému odkazu vierozvestcov.

Odhalenie na sviatok Sv. Cyrila a Metoda

„Bol som sa pozrieť priamo na mieste osadenia súsošia a súsošie je v zásade dokončené. K úplnému dokončeniu stačí len osadiť poslednú z troch sôch z celého diela,“ uviedol Hlina s tým, že nič nebráni tomu, aby súsošie bolo odhalené na sviatok Sv. Cyrila a Metoda, ktorý pripadá na 5. júla.

Zneužitie na politickú kampaň

„Uvedený termín okrem toho, že je vecne príslušnejší k samotnej povahe súsošia, je v dnešnej politicky exponovanej dobe aj prijateľnejší a znižuje možnosť zneužiť odhalenie sochy na politickú kampaň,“ vysvetlil Hlina s tým, že plánovaný termín odhalenia 15. septembra môže otvárať otázky „prečo“ v tento dátum, keď bola socha hotová už na samotný sviatok Sv. Cyrila a Metoda, a teda, prečo sa odhaľuje za účasti politických predstaviteľov dva týždne pred voľbami.