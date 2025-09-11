Oddýchnutý Pogačar sa v Kanade pripravuje na majstrovstvá sveta. Nevie, ako budú reagovať nohy

Tadej Pogačar sa po 47-dňovej prestávke od svojho štvrtého triumfu na Tour de France cíti oddýchnutý a pripravený naskočiť do súťažného kolotoča. Slovinský cyklista sa v piatok predstaví na Quebec Grand Prix a v nedeľu na Montreal Grand Prix.
Podujatia v Kanade mu majú poslúžiť ako dobrá príprava pred majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia 28. septembra v Rwande. „Sú to moje prvé preteky po Tour, takže uvidím, ako budú reagovať moje nohy,“ povedal Pogačar na tlačovej konferencii v Quebece.
Nielen palestínske vlajky, ale aj násilie a pád talianskeho pretekára. Vuelta rieši problém s aktivistami
„Únava na konci sezóny je bežná, ale mám ešte motiváciu do zostávajúcich šiestich pretekov. Hlavným cieľom tejto časti sezóny sú majstrovstvá sveta.“
Okrem cestných pretekov sa Pogačar na svetovom šampionáte predstaví aj v časovke. Tá sa na majstrovstvách sveta uskutoční 21. septembra a Pogačar by počas nej mal čeliť obhajcovi titulu Remcovi Evenepoelovi z Belgicka. „Trénoval som viac ako zvyčajne na časovkovom bicykli. Uvidíme, ako to pôjde,“ dodal 26-ročný pretekár.
Medzi jeho najväčších konkurentov v Kanade patria Belgičania Wout Van Aert a Arnaud De Lie. Pogačar vyhral Montreal Grand Prix v rokoch 2022 a 2024, no v Quebecu ešte nikdy nezvíťazil, pričom vlani skončil siedmy.
Lukáš Kubiš pozýva na preteky Okolo Slovenska. Pôjde sa aj cez jeho rodnú dedinu - VIDEO
Tento rok sa namiesto náročných záverov očakáva stabilný dvojkilometrový výstup pred cieľom, čo podľa Pogačara môže byť ľahšie, no záverečný šprint bude náročnejší.
Po kanadských klasikách a majstrovstvách sveta sa Pogačar zúčastní na majstrovstvách Európy vo francúzskych regiónoch Drôme a Ardèche, kde bude súťažiť len v cestných pretekoch 5. októbra. Sezónu zakončí na pretekoch Okolo Lombardie o týždeň neskôr, ktorú vyhral už štyrikrát po sebe.