Lukáš Kubiš pozýva na preteky Okolo Slovenska. Pôjde sa aj cez jeho rodnú dedinu - VIDEO

Cyklistické preteky Okolo Slovenska napíšu v najbližších dňoch už svoju 69. kapitolu. Na štart sa postaví 140 pretekárov v 20 tímoch, ktorí budú reprezentovať viac než 20 krajín zo všetkých kontinentov.
Slovensko bude opäť na niekoľko dní súčasťou svetového pelotónu, pričom divákov čakajú napínavé športové súboje aj atraktívny sprievodný program.
Vlani sa účasťou na domácich pretekoch definitívne skončila éra Petra Sagana, ale jeho nástupca si už medzitým stihol urobiť solídne meno.
Veľké očakávania
Lukáš Kubiš bude lídrom holandského tímu Unibet Tietema Rockets a vzhľadom na klasikársky charakter pretekov by mohol dosiahnuť čiastkové, ale aj celkový úspech. Už vlani na seba upozornil tretím, piatym a desiatym miestom v dojazdoch etáp a celkovo sedemnástou priečkou.
„Trať je zostavená tak, že nie je výhodná pre vyslovených vrchárov, ale skôr klasikárov. To znamená, že Lukáš Kubiš má šancu na úspech,“ uviedol dlhoročný zostavovateľ trasy pretekov Stanislav Holec pre STVR.
„Tento ročník je špecifický tím, že prechádza cez moju rodnú dedinu Detviansku Hutu a všetkých vás tam chcem vidieť. Poďme ukázať svetu, že Slovensko má najlepších fanúšikov!,“ skonštatoval Lukáš Kubiš v televíznej dokrútke.
Veľká motivácia
Slová úradujúceho majstra Slovenska potvrdili aj organizátori pretekov v tlačovej správe.
„V aktuálnej sezóne Lukáš nazbieral už 876 UCI bodov, čo ho radí na 83. miesto svetového rebríčka. Jeho motivácia bude ešte väčšia, keďže jedna z rýchlostných prémií tohtoročných pretekov povedie priamo cez jeho rodnú obec Detvianska Huta.“
Veľké mená
Aj v roku 2025 sa na slovenských cestách predstavia známe mená svetovej cyklistiky. V drese belgického tímu SoudalQuick-Step sa predstaví talentovaný Francúz Paul Magnier, aktuálne 34. muž svetového rebríčka UCI, ktorý má na konte päť víťazstiev a šesť pódiových umiestnení v tejto sezóne.
Rovnaký tím privedie na štart aj dvoch bývalých víťazov Okolo Slovenska – skúseného Čecha Josefa Černého a Belgičana Yvese Lampaerta.
Návrat Eurosportu
Preteky sa budú konať v termíne 17.- 21. septembra a povedú z Bardejova až na Kohútku v pohorí Javorníkov. Ponúknu pestrú kombináciu rovinatých úsekov, technických pasáží aj náročných horských dojazdov.
Trasa vedie naprieč šiestimi krajmi Slovenska – od Prešovského po Trenčiansky – a počas piatich etáp pretekári absolvujú 795,4 km. Okrem dvojhodinových prenosov z jednotlivých etáp na STVR bude signál z podujatia ponúkať aj populárny Eurosport.
„Rok 2025 zároveň potvrdzuje návrat pretekov na obrazovky Eurosportu. Vysielanie do desiatok krajín umožní miliónom divákov sledovať nielen športový súboj, ale aj krásy Slovenska – pamiatky, historické mestá, prírodu a miestne atrakcie,“ napísali organizátori.