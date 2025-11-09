Odborníci diskutovali o obchodovaní s ľuďmi a zneužívaní technológií, vrátane umelej inteligencie

Obchodovanie s ľuďmi sa stáva čoraz sofistikovanejším a nebezpečnejším fenoménom. Moderné technológie, vrátane umelej inteligencie, dnes páchateľom umožňujú verbovať, manipulovať či zneužívať obete v online priestore s nebývalou efektivitou.
Na hrozby upozornili odborníci počas dvojdňového vzdelávacieho podujatia, ktoré sa uskutočnilo 3. a 4. novembra v Omšení. „Bolo zamerané na prehĺbenie poznatkov z aplikačnej praxe v oblasti odhaľovania, dokazovania a trestného stíhania trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 Trestného zákona,“ informuje Justičná akadémia SR na svojom webe.
Účastníci sa oboznámili s aktuálnymi trendmi v oblasti trestnoprávneho postihu tejto závažnej trestnej činnosti, ako aj s právnym rámcom Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
Ako priblížila Justičná akadémia SR, súčasťou programu boli odborné výklady a prezentácie zamerané na identifikáciu jednotlivých foriem páchania obchodovania s ľuďmi, najmä nútenú prácu a sexuálne vykorisťovanie, ako aj na otázky súvisiace s prevádzačstvom, výnosmi z trestnej činnosti a ich odoberaním.
„Druhá časť programu sa venovala problematike využívania moderných technológií a umelej inteligencie pri páchaní, odhaľovaní a dokazovaní tejto trestnej činnosti,“ uvádza ďalej Justičná akadémia SR s tým, že sa diskutovalo o právnych, technických a dôkazných výzvach, ktorým čelia prokurátori a sudcovia pri práci s digitálnymi dôkazmi a cezhraničnou spoluprácou.
Podujatie svojou prítomnosťou poctila aj Lucia Kurilovská, štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR a národná koordinátorka pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Medzi lektormi podujatia boli Zuzana Király, Peter Golha, Viliam Loda a tiež Maarten Noordzij, expert nominovaný OBSE.