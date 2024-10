Odborári odmietajú konsolidačný balíček. Prezidenta vyzývajú, aby ho nepodpísal

Rada predsedov odborových zväzov KOZ SR vyjadruje svoje zásadné odmietnutie schváleného konsolidačného balíka vlády SR, rovnako ako urobila KOZ SR už na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorý v súčasnej podobe prináša výrazné riziká pre širokú vrstvu obyvateľov, najmä tých najzraniteľnejších – pre domácnosti a zamestnancov.

Konsolidačný balík nezohľadňuje skutočné potreby obyvateľstva

Zároveň vyzýva prezidenta SR, aby konsolidačné opatrenia v takto schválenej podobe nepodpísal a vrátil ich na prerokovanie do Národnej rady SR.

„Opätovne pripomíname, že už parlamentom schválené konsolidačné opatrenia neprešli dôkladnou odbornou diskusiou, a to napriek tomu, že vláda mala dostatok času na konštruktívne rokovania so všetkými relevantnými partnermi. Konsolidačný balík nezohľadňuje skutočné potreby obyvateľstva a pracujúcich, je bez ambície zaviesť prorastové a protransformačné opatrenia, ktoré by naštartovali dlhodobý rozvoj Slovenska,“ vyhlásili odborári.

Konsolidácia musí byť spravodlivá

Podľa nich je konsolidácia verejných financií je nevyhnutná, avšak musí byť spravodlivá, postupná a v žiadnom prípade nesmie zasiahnuť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

„Dôrazne odmietame, aby sa hlavnými platcami týchto opatrení stali zamestnanci. Zvýšenie DPH a miestnych daní, spolu s poklesom daňových bonusov a ďalšími plánovanými opatreniami vrátane dopadov dane z finančných transakcií, zhoršia životné podmienky bežných ľudí, najmä v období, keď ešte stále čelia vysokým nákladom spôsobeným infláciou a zdražovaním. Apelujeme na to, aby sa vláda zamerala aj na zefektívnenie výdavkov verejného sektora, ako aj na výraznejšie zdanenie bohatých, ktorí by mali prispieť väčším dielom k ozdraveniu verejných financií,“ píše Rada predsedov odborových zväzov KOZ SR.