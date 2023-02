Od nástupu riešim po Pellegrinim a Rašim chaos aj kauzy, ohradila sa Remišová voči kritike čerpania eurofondov

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) sa ohradila voči kritike čerpania eurofondov v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 od podpredsedu Hlasu a poslanca Richarda Rašiho. Odkázala mu, aby o eurofondoch radšej mlčal, lebo keď o nich hovorí, klame alebo si vymýšľa.

Od nástupu rieši chaos

„Od nástupu do úradu v marci 2020 riešim chaos a kauzy, ktoré v eurofondoch zanechali Peter Pellegrini a Richard Raši. A oni majú teraz tú drzosť obúvať sa do nás pre eurofondy!“ ozvala sa na sociálnej sieti Remišová.

Raši bol vicepremiérom pre investície a informatizáciu vo vláde Smeru v rokoch 2018 až 2020, súčasný predseda Hlasu Peter Pellegrini ten istý post zastával v rokoch 2016 až 2018, kým sa nestal na dva roky premiérom. Obaja vtedy zodpovedali aj za využívanie a riadenie eurofondov.

V marci 2020, keď Smer po prehratých voľbách odišiel do opozície a nastúpila nová vláda, bola v poslednom riadnom roku programového obdobia vyčerpaná sotva tretina eurozdrojov.

„Slovensko bolo v EÚ v čerpaní na poslednom mieste. Odvtedy sme sa vďaka tvrdej práci zlepšili o osem miest. Naša vláda za dva a pol roka dokázala využiť pre Slovensko viac eurofondov ako vlády SmeroHlasu za takmer sedem rokov,“ pripomenula Remišová.

Skrachoval celý operačný program

Ako podotkla, keď boli vo vláde Raši a Pellegrini, skrachoval im kompletne celý Operačný program Výskum a inovácie a musel byť zlúčený s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra, zameranom na rozvoj dopravy a informatizácie.

„Za Pellegriniho a Rašiho Slovensku prepadlo z eurofondov nenávratne 150 miliónov eur. Nám za tri roky neprepadlo v hlavných programoch ani jediné euro,“ upozornila vicepremiérka.

IT projekty z čias Pellegriniho a Rašiho preveruje aj európska prokuratúra, podľa ministerky dva ich utajené projekty za takmer 50 miliónov eur Európska komisia Slovensku nepreplatí a musia sa na ne poskladať ľudia svojimi daňami.

Kauzy z obdobia vlád Smeru

„O týchto 50 miliónov teda Pellegrini a Raši pripravili slovenských občanov. My sme oligarchov od štátneho IT odstrihli a ušetrili sme 155 miliónov eur. Za éry Pellegriniho a Rašiho dostávali stranícki nominanti miliónové agrodotácie na betónové plochy a Pôdohospodárska platobná agentúra kvôli ich podvodom takmer prišla o akreditáciu,“ vymenovala známe kauzy z obdobia vlád Smeru Remišová.

Keď podľa nej počúva, ako klamú a vie, čo robili predtým, je jej jasné, o čo im ide. Tvrdí, že politici Hlasu sa veľmi túžia dostať opäť k európskym miliardám a ich ľudia sa už nevedia dočkať. Za vrchol drzosti označila, keď v deň výročia vraždy novinára Jána Kuciaka mal Raši tlačovku k eurofondom, hoci práve o ich rozkrádaní za ich vlády písal.

Čerpanie starých eurofondov

Hlas v utorok vyzval vládu, aby týždenne odpočtovala čerpanie starých eurofondov, a prezidentka by zároveň mala čerpanie kontrolovať. Raši informoval, že Slovensku reálne hrozí, že Európskej únii bude musieť vrátiť balík peňazí, ktorý je veľký skoro ako celý plán obnovy.

Podľa údajov Európskej komisie sa SR v čerpaní eurofondov v roku 2022 prepadla spomedzi všetkých 27 krajín EÚ na 25. miesto. Ak by malo Slovensko z doterajších eurofondov do konca tohto roka vo všetkých jedenástich programoch dočerpať zvyšných 5,85 mld. eur, teda zhruba 35 % z celkovej alokácie 16,78 mld. eur, muselo by využiť 17,5 mil. eur denne.