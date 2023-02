Slovensko môže pre Remišovej neuskutočniteľný plán prísť o obrovské milióny s eurofondov

Strana Hlas vyzýva dočasne poverenú vládu Eduarda Hegera (OĽaNO), aby týždenne odpočtovala čerpanie eurofondov v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020. Prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá dala vláde ešte deväť mesiacov času, by podľa opozičného subjektu zároveň mala čerpanie kontrolovať.

Podpredseda Hlasu a poslanec Národnej rady SR Richard Raši v utorok informoval, že Slovensku reálne hrozí, že Európskej únii bude musieť vrátiť balík peňazí, ktorý je veľký skoro ako celý plán obnovy. Podľa údajov Európskej komisie sa SR v čerpaní eurofondov v roku 2022 prepadla spomedzi všetkých 27 krajín EÚ na 25. miesto.

Hrozí prepad eurofondov

Ak by malo Slovensko zo starých eurofondov do konca roka 2023 vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, dočerpať zvyšných 5,85 mld. eur, čo je zhruba 35 % z celkovej alokácie 16,78 mld. eur, muselo by využiť 17,5 mil. eur denne.

Raši uviedol, že tempo čerpania eurofondov aj v predchádzajúcom programovom období 2007 až 2013, keď sa podarilo vyčerpať vyše 93 % prostriedkov, akcelerovalo v posledných rokoch. Podpredseda Hlasu pripomenul, že Európska komisia v súvislosti s pandémiou koronavírusu prijala novú legislatívu, na základe ktorej bolo SR preplatených 100 % výdavkov oproti 85 % v predchádzajúcich rokoch.

Eurokomisia tak spätne doplatila vyše 750 miliónov eur. Peniaze v období 2007 až 2013 bolo potrebné minúť do dvoch rokov od jeho skončenia, v období 2014 až 2020 ich treba využiť do troch rokov od skončenia.

Remišovej neuskutočniteľný plán

„Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pod vedením pani Remišovej chcelo v roku 2021 čerpať 2,9 miliardy eur a podarilo sa vyčerpať len 1,87 miliardy eur a v roku 2022 chceli čerpať 3,4 miliardy a vyčerpali iba necelých 2,6 miliardy. To je zaostávanie v čerpaní oproti jej vlastnému plánu za dva roky o viac ako 1,8 miliardy eur,“ upozornil Raši.

„Keďže vláda prišla na to, že plán pani Remišovej, ktorý sama nevie uskutočniť, je neuskutočniteľný, pokúsila sa o presunutie nevyčerpaných eurofondov na riešenie kríz. Európska komisia však Slovensku dovolila dať na podporu firiem s vysokými účtami za energie iba 10 percent, avšak rezorty na tento účel našli ešte menej peňazí,“ dodal Raši. Celkovo podľa neho pôjde zhruba o jednu miliardu eur, nie o päť, štyri ani tri miliardy eur, o ktorých hovoril Eduard Heger, ani o „rádovo miliardy eur“, o ktorých hovoril Igor Matovič.