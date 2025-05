Ocenenie lyžiar roka 2025 si prevzal Jaroš, Vlhová ocenila rozhodcov a trénerov

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov ankety ocenenie Lyžiar roka 2025 získal snoubordista Samuel Jaroš. V minulej sezóne si mimoriadne umiestnenia vo Svetovom pohári vo freestyle snoubordingu, vrátane 12. miesta v Klagenfurte, troch umiestnení do tridsiateho miesta a 28. priečky na majstrovstvách sveta.

„Som za ocenenie veľmi vďačný. Je to dôkaz, že aj nové disciplíny majú na to reprezentovať v najlepšom svetle. Je to motivácia do ďalších rokov zlepšovať sa a dosahovať čo najlepšie výsledky. Nie je to však iba o mne, je to zásluha ľudí môjho realizačného tímu, ktorí idú do všetkého naplno ako samotný športovec a prežívajú všetko so mnou,“ uviedol Jaroš v tlačovej správe ZSL.

Stále na maximum

Do olympijskej sezóny vstupuje s ambíciami na olympijský debut. „Chcem dať do tejto sezóny maximum, rovnako ako dávam do každej sezóny. A najmä zostať bez zranení, s dobre nastavenou hlavou a dosiahnuť také výsledky, aby som sa dostal na olympijské hry,“ dodal hlavný laureát.

Chce dobrý výsledok na ZOH

Druhé miesto získal zjazdový lyžiar Andreas Žampovi, ktorý vo Svetovom pohári v Alta Badii skončil na 18. mieste, čo je jeho najlepší výsledok v Svetovom pohári.

„Po skvelom výsledku prišlo, žiaľ, zranenie, ktoré ma zabrzdilo. Čakajú nás olympijské hry Miláno – Cortina 2026, kde urobím všetko preto, aby som dosiahol čo najlepší výsledok. Chcem aj takto motivovať ďalšie generácie k lyžovaniu,“ uviedol Andreas Žampa.

Cena aj pre Žampa Cup

Tridsaťjedenročný Andreas Žampa spolu s celým organizačným tímom podujatia Žampa Cup získali Cenu ZSL za mimoriadny mediálny prínos a propagáciu zjazdového lyžovania, keď podujatie oslávilo jubilejný desiaty ročník.

„Cena za naše detské preteky Billa Žampa Cup nás veľmi potešila a nie je to iba o mne, ale o celom tíme ľudí, kamarátov a partnerov, ktorí nám pomáhajú,“ dodal prostredný z bratov Žampovcov.

Tretie miesto v ankete obsadil iba 18-ročný skokan na lyžiach Hektor Kapustík, ktorý sa postaral o historický zápis prekonaním slovenského rekordu. Na mamuťom mostíku v slovinskej Planici doletel na značku 202 metrov.

„Nečakal som takéto ocenenie a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili, že sa mi podarilo dostať až sem. Pomaly sa rozbieham do sezóny a o pár dní začíname aj so skokmi,“ povedal Kapustík.

Rexová tiež ďakovala

Ocenenie Paralyžiarka roka 2025 získala Alexandra Rexová spolu so svojou navádzačkou Sophiou Polák za bronzovú medailu v slalome na majstrovstvách sveta v paraalpskom lyžovaní v Maribore a za tretie miesto v celkovom hodnotení Svetového pohára v slalome, obrovskom slalome a zjazde.

„Chcem sa poďakovať celému môjmu tímu a ľuďom, ktorí okolo mňa pracujú a sú na tejto ceste so mnou. Je dôležité, aby sme mali veľa kvalitných športovcov a každé takéto ocenenie je potľapkaním po ramene, že to ľudia robia dobre,“ uviedla Rexová.

Vlhová si to užila

Na piatkovom podujatí sa zúčastnila aj olympijská víťazka z Pekingu 2022 v slalome Petra Vlhová, ktorá udelila ocenenia trénerom, rozhodcom a inštruktorom.

„Stretla som sa s ostatnými lyžiarmi a užila si atmosféru,“ skonštatovala Vlhová, ktorá pre zranenie kolena pauzuje už jeden a pol sezóny.

Sezónu 2024/ 2025 zhodnotil aj prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.

„Okrem svetových podujatí, na ktoré sme vyslali našich reprezentantov, ZSL zorganizoval 93 pretekárskych dní na Slovensku, ktorých za zúčastnilo dovedna 14 350 športovcov. Radostnou správou je, že každým rokom rastie počet aktívnych športovcov. V rámci lyžiarskej infraštruktúry sa nám podarilo otvoriť 1. Národné tréningové centrum žiactva v Malej Frankovej, v ktorom trénovalo 52 klubov a 4500 osoba dní a máme pre ďalšiu sezónu,“ povedal Paško.

Cena aj pre Žáka a Smerekovú

Medzi osobnosti, ktoré boli ocenené za celoživotný prínos a jubileá, patrí technický delegát a funkcionár Peter Žák, organizátorka Interkritéria Vrátna Silvia Smereková a bývalý predseda lyžiarskeho klubu KAL Jasná Emerich Mareček. Významný míľnik oslávila aj Veľká cena Slovenska, ktorá tento rok usporiadala jubilejný 70. ročník ako najstaršie medzinárodné lyžiarske preteky na Slovensku.

Ocenenie za dlhoročnú reprezentáciu Slovenska získali skokan na lyžiach Martin Švagerko, jediný slovenský víťaz pretekov Svetového pohára, alpskí lyžiari v kategórii Masters Jozef Horský a Jozef Dibdiak, ktorí pravidelne reprezentujú Slovensko na medzinárodných podujatiach a patria medzi legendy tejto kategórie.