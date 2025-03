Vlhová tam raz zvíťazila. Po Vianociach sa bude jazdiť SP žien zrejme už len v Semmeringu

Od roku 1995 sú priaznivci zjazdového lyžovania zvyknutí na to, že pár dní po Vianociach si v Rakúsku užívajú preteky Svetového pohára žien v slalome a obrovskom slalome striedavo v Semmeringu a Lienzi.

Táto dvojročná periodicita sa však skončila. Keďže organizátori v Lienzi oznámili koniec Svetového pohára v ich zimnom stredisku, preteky žien v technických disciplínach sa veľmi pravdepodobne budú už každoročne konať v dňoch 28.- 29. decembra iba v Semmeringu.

Finančné dôvody

„Jeden rok Vianoce a ďalší rok Svetový pohár. Tento takmer legendárny princíp organizátora SP v Semmeringu Franza Steinera by tento rok mohol stratiť platnosť. Doteraz využívaný lyžiarsky areál na Hochsteine ​​vo východnom Tirolsku bude z finančných dôvodov natrvalo zatvorený. Preto sa uvažuje o Semmeringu ako o náhradnom dejisku už od nadchádzajúcej sezóny. Dolné Rakúsko je pripravené,“ uviedla guvernérka Johanna Miklová-Leitnerová pre ORF.

Zväz ich oslovil

„Rakúsky lyžiarsky zväz nás oslovil a spýtal sa, či sme k dispozícii. Hovorím to celkom jasne: Svetový pohár v lyžovaní patrí do Dolného Rakúska, teda do Semmeringu,“ vysvetlil štátny radca pre šport a zástupca guvernéra Udo Landbauer.

Šéf organizačného výboru SP v Semmeringu Franz Steiner zdôrazňuje, že južné Dolné Rakúsko je ako vždy flexibilné a bude spolupracovať s Rakúskym lyžiarskym zväzom na riešení tohto problému. Najprv si však treba ujasniť, či sa podarí dať dokopy potrebný tím ľudí vrátane dobrovoľníkov.

Majú infraštruktúru

„Plusom pre Semmering je vylepšená infraštruktúra. V lete 2024 sa zjazdovka a cieľová plocha rozšírili. Podmienky na preteky Svetového pohára sú teda vytvorené na dlhšie obdobie. Uvidí sa, či bude nočný slalom alebo sa obrovský slalom aj slalom budú jazdiť za denného svetla. Rozhodnutie padne na májovom kongrese Medzinárodnej lyžiarskej federácie,“ doplnili zodpovední pre ORF.

V Semmeringu sa Slovenka Petra Vlhová tešila z jedného víťazstva spomedzi svojich 31 triumfov vo Svetovom pohári. V roku 2018 tam ovládla obrovský slalom. Pre porovnanie v Lienzi vyhrala tiež len jedny preteky – slalom v roku 2021.