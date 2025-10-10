Prvý gól už v druhom zápase sezóny. Slafkovský pochválil aj českého brankára Dobeša - VIDEO

Pred rokom čakal na prvý gól do štvrtého zápasu novej sezóny NHL, tentoraz to prišlo o dva zápasy skôr. Slovenský útočník Juraj Slafkovský zásahom v presilovke pečatil víťazstvo Montrealu na ľade Detroitu 5:1 (3:1, 2:0, 0:0).
Montreal odohral dva zápasy na ľade súpera v rozpätí 24 hodín, na rozdiel od prvého súboja v Toronte (prehra 2:5), tentoraz zvíťazil.
Hrali dobre
„Už aj v prvom zápase sme hrali dobre, teraz sme však strelili aj potrebné góly. Je fajn vidieť, že sa nám tak strelecky darilo. Je to však len prvé víťazstvo, potrebujeme ich oveľa viac,“ uviedol Juraj Slafkovský v pozápasovej debate s kanadskými médiami na webe Canadiens.
Montreal prehrával v Detroite 0:1, ale do konca prvej tretiny otočil na 3:1. Ďalšie dva góly pridali hostia v druhej tretine, stačilo im na to len päť striel na bránku.
Slafkovského zásah v presilovej hre sa zrodil z dorážky. Košický rodák šikovne doklepol do bránky odrazený puk po strele Cola Caufielda tak, že ho umiestnil pomedzi nohy obrancu Alberta Johanssona aj brankára Johna Gibsona. Dôležitý podiel na výhre Canadiens mal aj český brankár Jakub Dobeš, ktorý sa prezentoval 30 zákrokmi.
Robiť správne veci
„Vždy je dobré streliť gól. Mal som už dosť šancí, niekedy to vyjde, inokedy zasa nie. Musím zostať koncentrovaný a robiť tie správne veci, aby som pridal ďalšie góly,“ dodal Slafkovský.
Šialený štýl
Na adresu skvelého brankára Dobeša doplnil: „Je mladý a jeho štýl je šialený. Usmievam sa, keď ho vidím chytať. Poriadne neviem, ako to takto môže robiť. Evidentne to však robí dobre.“
Tréner Martin St. Louis sa poďakoval hráčom za výkony v úvode sezóny.
Tímová hra a rýchlosť
„Hrali dobre v oboch zápasoch. Vžívajú sa do tímovej hry a robia na ľade veci, ktoré si vyžaduje hra. Hráme kolektívne v defenzíve aj ofenzíve. Začíname byť rýchli a tiež predvídateľní v tom, čo robíme,“ skonštatoval St. Louis podľa webu NHL.