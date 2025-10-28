Obvinili ho zo sexuálneho správania. Bývalý hráč NHL nesmie opustiť štát

Údajne sa to malo stať 1. januára v Orchard Lake v Michigane.
Ryan Kesler a Roberto Luongo
Na snímke bývalý americký hokejista Ryan Kesler. Foto: AP Photo/Matt Slocum
Bývalý americký hokejový útočník Ryan Kesler musí riešiť nepríjemné starosti. Boli voči nemu vznesené dve obvinenia zo štvrtého stupňa trestného sexuálneho správania v štáte Michigan. Tvrdí však, že je nevinný.

Údajne sa to malo stať 1. januára v Orchard Lake v Michigane. Kaucia bola stanovená na 50-tisíc amerických dolárov a bola vyplatená, takže je na slobode.

Bývalému centrovi Vancouveru Canucks a Anaheimu Ducks bolo nariadené, aby bez súdneho povolenia neopúšťal štát Michigan a aby sa zúčastnil všetkých naplánovaných pojednávaní osobne.

Rodák z Livonie v Michigane hral za Vancouver v rokoch 2003 až 2014, potom ho vymenili do Anaheimu, kde zotrval až do ukončenia kariéry v roku 2019.

Kesler bol tiež súčasťou olympijských tímov USA v rokoch 2010 a 2014. V roku 2011 sa dostal s „kosatkami“ až do finále Stanleyho pohára a v rovnakú sezónu získal Selkeho trofej pre najlepšieho defenzívneho útočníka v NHL.

