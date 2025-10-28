Obvinili ho zo sexuálneho správania. Bývalý hráč NHL nesmie opustiť štát

Bývalý americký hokejový útočník Ryan Kesler musí riešiť nepríjemné starosti. Boli voči nemu vznesené dve obvinenia zo štvrtého stupňa trestného sexuálneho správania v štáte Michigan. Tvrdí však, že je nevinný.
Údajne sa to malo stať 1. januára v Orchard Lake v Michigane. Kaucia bola stanovená na 50-tisíc amerických dolárov a bola vyplatená, takže je na slobode.
Bývalému centrovi Vancouveru Canucks a Anaheimu Ducks bolo nariadené, aby bez súdneho povolenia neopúšťal štát Michigan a aby sa zúčastnil všetkých naplánovaných pojednávaní osobne.
Rodák z Livonie v Michigane hral za Vancouver v rokoch 2003 až 2014, potom ho vymenili do Anaheimu, kde zotrval až do ukončenia kariéry v roku 2019.
Kesler bol tiež súčasťou olympijských tímov USA v rokoch 2010 a 2014. V roku 2011 sa dostal s „kosatkami“ až do finále Stanleyho pohára a v rovnakú sezónu získal Selkeho trofej pre najlepšieho defenzívneho útočníka v NHL.