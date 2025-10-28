Nezastaviteľný Crosby prekonal hranicu 1 700 bodov. Podarilo sa mu to ako deviatemu v histórii NHL - VIDEO

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby sa naďalej posúva v rekordných štatistikách NHL.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
HOKEJ NHL: St. Louis - Pittsburgh
Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby po pokorení hranice 1700 bodov v NHL. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Iba pred pár dňami prekonal hranicu 700 gólov v sumáre základnej časti a play-off a už podal Sidney Crosby ďalší dôkaz o svojej výnimočnosti.

Stal sa deviatym hráčom histórie, ktorý sa dostal na métu 1 700 bodov v NHL v tzv. regular season. Kapitán Pittsburghu sa gólom a dvomi asistenciami podieľal na pondelkovom víťazstve svojho tímu nad St. Louis (6:3) v PPG Paints Arene v Pittsburghu.

Najbližšia méta Lemieux

Crosbyho aktuálny súčet je 1701 bodov za 632 gólov a 1069 asistencií. Lepších je v celej histórii profiligy len osem legiend: Wayne Gretzky (2 857), Jaromír Jágr (1 921), Mark Messier (1 887), Gordie Howe (1 850), Ron Francis (1 798), Marcel Dionne (1 771), Steve Yzerman (1 755) a Mario Lemieux (1 723).

Ešte zaujímavejšie vyznieva štatistika, podľa ktorej 38-ročný Crosby potreboval na prekonanie hranice 1 700 bodov iba 1362 zápasov. Je štvrtý najrýchlejší po Gretzkom (711 zápasov), Lemieuxovi (887) a Dionnovi (1 257).

„Nikdy som nepomyslel, že sa dostanem do spoločnosti mojich detských idolov. Na týchto hráčoch som vyrastal a veľmi ich obdivoval. Teraz som sa im priblížil a neviem tomu uveriť. Som veľmi vďačný, že som schopný tak dlho hrať na vrcholnej úrovni,“ skonštatoval Crosby podľa webu NHL.

Na piatom víťazstve Pittsburghu z posledných šiestich zápasov mali okrem trojbodového Crosbyho veľký podiel aj ďalšie hviezdy Penguins na čele s Bryanom Rustom (2+1), Erikom Karlssonom (0+3) a Jevgenijom Malkinom (1+1).

Aj Rust je hrdý

Brankár Tristan Jarry mal 26 zákrokov. Pittsburgh je s 15 bodmi z 10 zápasov druhý najlepší vo Východnej konferencii NHL. Na čele je New Jersey so 16 bodmi.

„Už len to, že som mohol byť pri tom, ako Sidney prekonal hranicu 1 700 bodov, ma napĺňa hrdosťou. Som rád, že pri pár bodoch som mu pomohol aj ja, aj keď zasa nebolo ich až tak veľa. Je to skvelý pocit, ktorý si určite zapamätám,“ zhodnotil Rust.

Ešte jeden posun

Crosby zároveň prekonal hranicu 1900 bodov v súčte zápasov v základnej časti a play-off o Stanleyho pohár. Momentálne sa v tejto štatistike dostal na 1902 bodov za 703 gólov a 1199 asistencií.

Stal sa siedmym hráčom s minimálne 1900 bodmi. Zároveň si pripísal 498. zápas, v ktorom zaznamenal viac ako jeden bod. Prekonal ním o jeden zápas doterajšieho klubového rekordéra Pittsburghu Lemieuxa.

Viac k osobe: Bryan RustSidney Crosby
Firmy a inštitúcie: NHLPittsburgh Penguins
Okruhy tém: bodový rekord hrdosť Kanadský útočník Kapitán NHL 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk