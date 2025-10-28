Nezastaviteľný Crosby prekonal hranicu 1 700 bodov. Podarilo sa mu to ako deviatemu v histórii NHL - VIDEO

Iba pred pár dňami prekonal hranicu 700 gólov v sumáre základnej časti a play-off a už podal Sidney Crosby ďalší dôkaz o svojej výnimočnosti.
Stal sa deviatym hráčom histórie, ktorý sa dostal na métu 1 700 bodov v NHL v tzv. regular season. Kapitán Pittsburghu sa gólom a dvomi asistenciami podieľal na pondelkovom víťazstve svojho tímu nad St. Louis (6:3) v PPG Paints Arene v Pittsburghu.
Keď legenda prekoná legendu. Crosby strelil 700 gólov v súčte základnej časti a play-off - VIDEO
Najbližšia méta Lemieux
Crosbyho aktuálny súčet je 1701 bodov za 632 gólov a 1069 asistencií. Lepších je v celej histórii profiligy len osem legiend: Wayne Gretzky (2 857), Jaromír Jágr (1 921), Mark Messier (1 887), Gordie Howe (1 850), Ron Francis (1 798), Marcel Dionne (1 771), Steve Yzerman (1 755) a Mario Lemieux (1 723).
Ešte zaujímavejšie vyznieva štatistika, podľa ktorej 38-ročný Crosby potreboval na prekonanie hranice 1 700 bodov iba 1362 zápasov. Je štvrtý najrýchlejší po Gretzkom (711 zápasov), Lemieuxovi (887) a Dionnovi (1 257).
Nestarnúci Jágr hrá aj v tejto sezóne. Upozorňuje však, že hocikedy môže prísť koniec
„Nikdy som nepomyslel, že sa dostanem do spoločnosti mojich detských idolov. Na týchto hráčoch som vyrastal a veľmi ich obdivoval. Teraz som sa im priblížil a neviem tomu uveriť. Som veľmi vďačný, že som schopný tak dlho hrať na vrcholnej úrovni,“ skonštatoval Crosby podľa webu NHL.
Na piatom víťazstve Pittsburghu z posledných šiestich zápasov mali okrem trojbodového Crosbyho veľký podiel aj ďalšie hviezdy Penguins na čele s Bryanom Rustom (2+1), Erikom Karlssonom (0+3) a Jevgenijom Malkinom (1+1).
Aj Rust je hrdý
Brankár Tristan Jarry mal 26 zákrokov. Pittsburgh je s 15 bodmi z 10 zápasov druhý najlepší vo Východnej konferencii NHL. Na čele je New Jersey so 16 bodmi.
„Už len to, že som mohol byť pri tom, ako Sidney prekonal hranicu 1 700 bodov, ma napĺňa hrdosťou. Som rád, že pri pár bodoch som mu pomohol aj ja, aj keď zasa nebolo ich až tak veľa. Je to skvelý pocit, ktorý si určite zapamätám,“ zhodnotil Rust.
Bodová erupcia Šimona Nemca. Obranca diablov je už najproduktívnejším Slovákom v NHL
Ešte jeden posun
Crosby zároveň prekonal hranicu 1900 bodov v súčte zápasov v základnej časti a play-off o Stanleyho pohár. Momentálne sa v tejto štatistike dostal na 1902 bodov za 703 gólov a 1199 asistencií.
Stal sa siedmym hráčom s minimálne 1900 bodmi. Zároveň si pripísal 498. zápas, v ktorom zaznamenal viac ako jeden bod. Prekonal ním o jeden zápas doterajšieho klubového rekordéra Pittsburghu Lemieuxa.