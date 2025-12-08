OBSE by podľa Švajčiarska mohla pomôcť s prímerím na Ukrajine

Ako prvý krok by musela OBSE vyslať na Ukrajinu prieskumnú misiu, ktorá by zhodnotila situáciu a pripravila pôdu pre ďalšie kroky.
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) by mohla zohrávať významnú úlohu pri dohľade nad prímerím medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis v rozhovore pre SonntagsBlick.

„Organizácia dokáže v krátkom čase nasadiť niekoľko desiatok ľudí. OBSE by mohla sledovať dodržiavanie prímeria, kontrolovať líniu, monitorovať voľby,“ povedal Cassis. Dodal však, že front má aktuálne 1 300 kilometrov, čo si vyžiada výraznú podporu členských štátov.

Švajčiarske predsedníctvo

Švajčiarsko bude OBSE predsedať v roku 2026 a podľa Cassisa sa Bern chce sústrediť na budovanie dôvery a prípravu na možné uzavretie prímeria.

Ako prvý krok by podľa neho musela OBSE vyslať na Ukrajinu prieskumnú misiu, ktorá by zhodnotila situáciu a pripravila pôdu pre ďalšie kroky. Cassis pripustil, že prímerie by mohol rýchlo sprostredkovať americký prezident Donald Trump:„Takéto dohody môžu prísť náhle – ako v prípade Gazy. Mojím cieľom je, aby OBSE bola pripravená.“

Rusko porušuje princípy OBSE

Organizácia vznikla v roku 1975 na zmiernenie napätia počas studenej vojny a združuje 57 krajín vrátane USA, Ruska a Ukrajiny. Cassis zdôraznil, že Rusko porušuje základné princípy OBSE, no zostáva členom, čo podľa neho dokazuje význam dialógu, hoci je obmedzený. „OBSE musí byť pripravená konať, keď sa naskytne príležitosť – aj keď sú možnosti momentálne limitované,“ dodal Cassis.

