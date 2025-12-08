OBSE by podľa Švajčiarska mohla pomôcť s prímerím na Ukrajine

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) by mohla zohrávať významnú úlohu pri dohľade nad prímerím medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis v rozhovore pre SonntagsBlick.
„Organizácia dokáže v krátkom čase nasadiť niekoľko desiatok ľudí. OBSE by mohla sledovať dodržiavanie prímeria, kontrolovať líniu, monitorovať voľby,“ povedal Cassis. Dodal však, že front má aktuálne 1 300 kilometrov, čo si vyžiada výraznú podporu členských štátov.
Švajčiarske predsedníctvo
Švajčiarsko bude OBSE predsedať v roku 2026 a podľa Cassisa sa Bern chce sústrediť na budovanie dôvery a prípravu na možné uzavretie prímeria.
Putin pohrozil, že si Donbas zoberie silou, ak sa Ukrajinci nestiahnu. Zelenskyj túto požiadavku vždy odmietal
Ako prvý krok by podľa neho musela OBSE vyslať na Ukrajinu prieskumnú misiu, ktorá by zhodnotila situáciu a pripravila pôdu pre ďalšie kroky. Cassis pripustil, že prímerie by mohol rýchlo sprostredkovať americký prezident Donald Trump:„Takéto dohody môžu prísť náhle – ako v prípade Gazy. Mojím cieľom je, aby OBSE bola pripravená.“
Rusko porušuje princípy OBSE
Organizácia vznikla v roku 1975 na zmiernenie napätia počas studenej vojny a združuje 57 krajín vrátane USA, Ruska a Ukrajiny. Cassis zdôraznil, že Rusko porušuje základné princípy OBSE, no zostáva členom, čo podľa neho dokazuje význam dialógu, hoci je obmedzený. „OBSE musí byť pripravená konať, keď sa naskytne príležitosť – aj keď sú možnosti momentálne limitované,“ dodal Cassis.