Obranu treba posilniť, čas ilúzií je preč, vyhlásila Von der Leyenová

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v vyzvala na „výrazné“ zvýšenie európskych výdavkov na obranu, keďže 27-členný blok čelí agresívnemu Rusku a oslabujúcej podpore zo strany Spojených štátov.

Vo svojom prejave pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu povedala, že bezpečnostná architektúra Európy je „rozkolísaná“ a naznačila, že kontinent sa už nemôže spoliehať na „úplnú ochranu zo strany Ameriky“.

„Čas ilúzií sa teraz skončil. Potrebujeme výrazné posilnenie európskej obrany. A potrebujeme ho hneď,“ povedala Von der Leyenová.

Brusel už vyslal jasný signál, že sa uberá týmto smerom, keď lídri EÚ minulý týždeň schválili plán EK zameraný na mobilizáciu až 800 miliárd eur na zvýšenie výdavkov na obranu.

Šéfka EK uviedla, že tieto finančné prostriedky by mali smerovať najmä do posilnenia „strategických kapacít“ v rámci európskeho obranného priemyslu. Zatiaľ však nie je jasné, či by sa na tomto pláne mohli podieľať aj zbrojovky krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, ako sú Veľká Británia Nórsko, Švajčiarsko či Turecko.