Obhajca titulu Alcaraz je už v semifinále US Open, o trofej by si rád zahral proti Djokovičovi (video)

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa opäť priblížil k úspešnej obhajobe titulu vo dvojhre mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Dvadsaťročný najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále 12. nasadeného Nemca Alexandra Zvereva 6:3, 6:2, 6:4 a v semifinále sa stretne s víťazom vo Flushing Meadows spred dvoch rokov – Rusom Daniilom Medvedevom. Ten vo štvrťfinále zvíťazil nad krajanom Andrejom Rubľovom 6:4, 6:3, 6:4.

Finále opäť s Djokovičom?

Alcaraz dosiahol 24. triumf v ostatných 25 dueloch na podujatiach „veľkej štvorky“. Je pravdepodobné, že vo finále si opäť zmeria sily so Srbom Novakom Djokovičom, ktorého v tomto roku zdolal v súboji o titul v londýnskom Wimbledone.

„Nuž, teraz je to zjavne reálnejšie než na začiatku turnaja. Bolo by skvelé hrať vo finále tu v New Yorku proti Novakovi. Obaja však máme silných súperov v semifinále, takže uvidíme,“ uviedol Španiel, ktorý po skončení US Open 2023 príde o post svetovej jednotky v prospech Djokoviča. Ten v semifinále natrafí na Američana Bena Sheltona.

Pŕliš horúce počasie

Medvedev sa po stretnutí proti Rubľovovi posťažoval na príliš horúce počasie v New Yorku. „Nedokážete si to predstaviť. Niekto tu zomrie a všetci to uvidia,“ vyhlásila svetová trojka.

„Je to až nebezpečné a otázkou je, ako ďaleko môžeme zájsť? Neviem, čo sa dá robiť. Nemôžeme prerušiť turnaj na štyri dni pre vysoké teploty, lebo by to všetko pokazilo. Na konci prvého setu som už ani nevidel loptu,“ objasnil náročné podmienky 27-ročný ruský tenista. Jeho súper Rubľov k tomu povedal: „Ja som ani len neuvažoval o mojom zdraví.“

Ženský „pavúk“

V ženskom „pavúku“ prenikla do semifinále budúca svetová jednotka Bieloruska Arina Sobolenková, ktorá vo štvrťfinále triumfovala nad Číňankou Čeng Čchin-wen 6:1, 6:4. Dvadsaťpäťročná nasadená dvojka uspela aj v jej siedmom zápase štvrťfinále na grandslamovom turnaji v kariére.

Víťazka tohtoročného Australian Open zabojuje o účasť vo finále v New Yorku proti domácej Madison Keysovej, finalistka US Open z roku 2017 vo štvrťfinále zdolala úradujúci wimbledonskú šampiónku Češku Markétu Vondroušovú 6:1, 6:4.