Novak Djokovič na US Open ušiel hrobárovi z lopaty, musel sám sebe dohovoriť pred zrkadlom

Srbský tenista Novak Djokovič môže hovoriť aj o poriadnej dávke šťastia, že na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku nevypadol už v 3. kole dvojhry mužov.

Svetová aj nasadená dvojka totiž v piatok večer prehrávala s krajanom Laslom Djerem 0:2 na sety, napokon však favorit po tuhom boji za takmer štyri hodiny triumfoval 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

Jasná správa ďalším súperom

Zaujímavosťou je, že na turnajoch „veľkej štvorky“ Djokovič už ôsmykrát triumfoval v zápase, v ktorom prehrával 0:2 na sety. Na svojom konte má už 49 päťsetových duelov a pripísal si v nich 38 triumfov.

„Každému som vyslal jasný signál, že stále viem hrať päťsetové zápasy aj do hlbokej noci. Obrat tiež vysiela správu ďalším súperom,“ povedal Djokovič po postupe cez Djereho.

V boji o prienik do štvrťfinále na Srba čaká chorvátsky kvalifikant Borna Gojo. Djokovič po dráme priznal, že najradšej by v takej pozícii nebol.

Vlani na US Open chýbal

„Preferujem hladké víťazstvá. Verím, že v ďalšom zápase to už tak bude,“ poznamenal a o samotnom súboji proti krajanovi doplnil: „Bol to nervák až do záverečnej loptičky.“

V areáli Flushing Meadows získal Djokovič tri zo svojich 23 grandslamových titulov, v ďalších šiestich prípadoch v New Yorku neuspel vo finále.

Už 36-ročný pritom v USA vlani chýbal, do krajiny totiž nemohol pricestovať, keďže sa nenechal zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 a miestne predpisy mu neumožnili priletieť.

Djokovič fyzicky zostával

Najmä v prvých dvoch setoch piatkového duelu proti Djeremu po pohybovej stránke Djokovič zaostával. Djere získal 28 zo 44 loptičiek pri výmenách, ktoré trvali aspoň päť úderov.

„Mal som problém nájsť nejaké riešenie,“ priznal „Nole“. Po druhom sete zamieril do šatne a tam sa prezliekol, na kurte bol potom ako vymenený.

„Sám so sebou som sa pozhováral pred zrkadlom. Vysmial som sám seba, pretože som bol príliš rozrušený. Prinútil som sa zdvihnúť si náladu,“ priznal Djokovič. A odvtedy na kurte dominoval, súperovi v troch setoch „dovolil“ iba päť hier.