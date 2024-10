O pár dní nás v kinách vezme na výlet animovaný Medvedík panda v Afrike

Pandy patria medzi najobľúbenejšie zvieratá sveta, dokonca až tak obľúbené, že pred pár dňami pobavila svet kauza, v ktorej jedna z čínskych zoologických záhrad nafarbila na čiernobielo huňaté psy, ktoré potom na pohľad pripomínali pandy – až kým nezačali štekať. Do slovenských kín teraz mieri film s ozajstnou, nefalšovanou pandou, hoci animovanou. Utešený animák Medvedík panda v Afrike nájdete na ich plátnach už vo štvrtok 10. októbra.

Príbeh nás zoznámi s pandím medvieďaťom menom Pang. Kdesi v Číne si spolu Pang a jeho kamarátka, dračica Jielong, užívajú život. Lenže Jielong je vzácny druh draka, ktorého chce mať každý zloduch doma v klietke a chváliť sa ním. Jedného dňa Jielong unesú pašeráci do ďalekej Afriky. Odvážny Pang neváha ani minútu a vydáva sa na dlhú cestu, aby svoju najlepšiu kamarátku zachránil. Na dobrodružnej púti cez oceán do úplne neznámeho sveta stretáva množstvo zvieratiek – orangutanieho kapitána, korytnačiu rodinku aj chytrého opičiaka, ktorý sa nakoniec vydáva s Pangom na cestu týmto krásnym, no nebezpečným kontinentom. Medzitým sa dračica Jielong stane darčekom pre rozmaznaného levieho kráľa Adea. Podarí sa Pangovi svoju kamarátku zachrániť? A je Ade naozaj zloduch, alebo má niekto zo svorky s dračicou iné plány?

Distribučná spoločnosť Continental film uvedie animovaný film Medvedík panda v Afrike do kín v slovenskom znení. V hlavných úlohách zaznejú obľúbené hlasy Mareka Suchitru, Henricha Plátka, Erika Koníčka, Miroslavy Grožákovej, Bianky Buckovej, Judity Bilej či Tomáša Hallona.

