Nový park v Poprade je hotový, v budúcom roku čaká mesto rekonštrukcia námestia – VIDEO, FOTO

V Poprade pribudol nový park, jeho výstavba za takmer dva milióny eur trvala na sídlisku Juh zhruba štyri mesiace. Mesto na jeho vybudovanie využilo eurofondy. Samosprávu však čaká už v budúcom roku ďalšia veľká investícia, a to rekonštrukcia Námestia sv. Egídia v centre mesta v hodnote približne 14,5 milióna eur.
Aj na tento zámer využije zdroje z Európskej únie. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Samuel Migaľ pri pondelkovej návšteve Popradu ocenil, že samospráva sa zapojila do výziev na eurofondy. Podľa jeho slov ide o reálne zobrazenie toho, o čom je Európska únia, ako pomáha a prispieva.
Zeleň je dôležitá
Na projekt na sídlisku získalo mesto 1,8 milióna eur z eurofondov v rámci opatrení MIRRI, z vlastného rozpočtu ho financovalo vo výške 150-tisíc eur. Trávnaté územie sa zmenilo na park s množstvom novej zelene s uplatnením ekologických princípov, plochami pre oddych, šport, deti i pre výbeh psov, s chodníkmi, verejným osvetlením, či mobiliárom.
V rámci parku zachovali aj priestor na sánkovanie a lyžovanie najmenších detí, pribudlo workoutové ihrisko, priepustné plochy a dažďové záhrady za účelom zníženia prehrievania územia. Zároveň v lokalite vysadili viac ako stovku stromov a takmer 1 400 kríkov. Súčasťou projektu bola rekonštrukcia chodníkov po obvode parku, na svahoch vzniklo terénne sedenie. Ako doplnil primátor mesta Anton Danko, pribudol aj nový kamerový systém, verí preto, že park bude slúžiť verejnosti bez poškodení.
„Myslím si, že zeleň je jedna z najhlavnejších vecí, ktoré mestá do budúcna budú riešiť, pretože je jej málo. Určite bez eurofondov by sme si ale na takúto investíciu netrúfli,“ poznamenal.
Plánovaná rekonštrukcia námestia
Na ďalšej dlhodobo pripravovanej investícii za viac ako 14 miliónov eur, rekonštrukcii námestia, sa bude mesto podľa Danka podieľať finančne ôsmimi percentami, čo predstavuje zhruba jeden milión eur. V súčasnosti samospráva hľadá dodávateľa stavebných prác v rámci verejného obstarávania.
„Ide o obrovský obnos peňazí, ktoré z eurofondov smerujú práve do tohto mesta. Poprad je bránou do Vysokých Tatier a ja si myslím, že by malo byť vstupnou vizitkou, keď sem návštevníci z celého sveta prichádzajú, a rovnako pre obyvateľov mesta,“ komentoval minister Migaľ, ktorý pred návštevou nového parku podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s primátorom na prvú časť obnovy námestia v hodnote približne päť miliónov eur.
„Som presvedčený o tom, že práve takéto investície do infraštruktúry, s ktorou sa dennodenne ľudia stretávajú, či už je to park alebo námestie, sú investície, ktoré sa oplatia, a kde je reálne vidieť hodnotu za peniaze,“ poznamenal.
Rekonštrukcia obmedzí najmä podnikateľov v centre
S rekonštrukciou námestia chce mesto začať na jar budúceho roka. V rámci projektu je plánovaná kompletná výmena spevnených plôch, rekonštrukcia verejného osvetlenia, doplnenie zelene a mobiliáru, revitalizácia parku a ostatných zelených plôch, ako aj aplikovanie vodozádržných a vodohospodárskych opatrení pre ekologické nakladanie a využívanie dažďovej vody.
„Je to zásadná rekonštrukcia, ktorá zmení podobu námestia, aj niektoré časti. V medzikostolí, kde zvykli byť kultúrne akcie, vznikne oddychová zóna. Podujatia sa tak presťahujú smerom pred evanjelický kostol, kde vznikne veľký priestor aj s novou 30-metrovou hudobno-svetelnou fontánou, ktorá sa bude dať prekryť,“ načrtol Danko. Podľa jeho slov pôjde o veľký zásah, ktorý obmedzí každého, najviac však podnikateľov v centre mesta.
„Budeme sa snažiť, aby nikto nemusel počas rekonštrukcie obmedziť svoju prevádzku,“ uviedol. Hoci samotné práce sú zatiaľ plánované na šesť mesiacov, mesto podľa jeho slov požiadalo ministerstvo, aby termín predĺžilo minimálne na osem až deväť mesiacov. „Prišlo nám v rámci verejného obstarávania veľa otázok od firiem, ktoré súťažia, že za šesť mesiacov sa dané finančné prostriedky vo výške 14 miliónov eur nedajú minúť,“ dodal primátor Popradu.