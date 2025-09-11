ZMOS víta posilnenie ochrany samospráv pred svojvoľnými zásahmi vlád do eurofondov

Nové európske pravidlá po prvý raz zavádzajú povinnosť konzultovať vopred so samosprávami presuny zdrojov, ktoré sú určené na rozvoj miest a obcí.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jozef Božik
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta, že Európsky parlament v rámci strednodobej revízie kohéznej politiky na roky 2021 až 2027 schválil v stredu 10.septembra pozmeňovací návrh slovenskej europoslankyne Ľubice Karvašovej (PS), ktorý posilňuje ochranu regiónov pred svojvoľnými zásahmi vlád do eurofondov.

Ako združenie ďalej informovalo, nové európske pravidlá po prvý raz zavádzajú povinnosť konzultovať vopred so samosprávami navrhované presuny zdrojov, ktoré sú určené na rozvoj miest a obcí. Pre ZMOS ide o dôležitý signál, že princíp partnerstva, na ktorom stojí kohézna politika, má byť rešpektovaný aj v praxi.

„Samosprávy dlhodobo upozorňujú na potrebu stabilného a predvídateľného prístupu k eurofondom. Mestá a obce majú pripravené projekty, ktoré súvisia so zlepšením života ľudí v regiónoch. Preto považujeme za správne, aby sa o využívaní európskych zdrojov rozhodovalo v dialógu a s rešpektom k potrebám územia,“ zdôraznil šéf ZMOS Jozef Božik.

Ako ďalej pripomenul, eurofondy nie sú peniaze štátu, ale nástroje solidarity Európskej únie, ktoré majú byť využité na rozvoj miest a obcí a na zlepšenie života ľudí v regiónoch. „Preto vítame legislatívne záruky, ktoré posilňujú hlas samospráv a bránia ich obchádzaniu,“ uviedol predseda ZMOS.

Združenie bude podľa Božika aj naďalej aktívne presadzovať, aby sa princíp partnerstva dodržiaval doma aj v európskom priestore. „Naďalej budeme pozorne sledovať implementáciu nových pravidiel a je pripravený spolupracovať so všetkými partnermi, aby prostriedky z kohéznej politiky EÚ naozaj slúžili obyvateľom miest a obcí, a nie politickým experimentom,“ dodal Božik.

