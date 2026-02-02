Nový hviezdny pár? Hamilton strávil víkend v luxusnom klube s Kim Kardashian - FOTO

Naposledy ich spolu videli na silvestrovskej párty herečky Kate Hudsonovej. Uvítali spolu príchod roka 2026.
Kim Kardashian West
Kim Kardashian patrí medzi najvplyvnejších ľudí na Instagrame. Foto: archívne, Willy Sanjuan/Invision/AP
Pretekár Formuly 1 za Ferrari Lewis Hamilton strávil víkend so známou Američankou Kim Kardashian. Mama štyroch detí a sedemnásobný britský majster sveta F1 si užili večeru a párovú masáž ako súčasť romantického víkendového pobytu.

Z Los Angeles priletela známa celebrita súkromným lietadlom. Na pomerne krátky čas však mala kopu batožiny a chránili ju traja bodyguardi.

Dvojica sa mala stretnúť v country klube vo Witney v Oxfordshire, predtým ako si dali večeru v izbe. Informoval o tom web thesun.co.uk.

Prišiel neskôr

„Všetko to vyzeralo veľmi romanticky. Kim a Lewis využili všetky ponúkané zariadenia. Bodyguardi zostali v úzadí. Dvaja z troch stáli na stráži pred dverami do izby, takže ich nikto nemohol vyrušiť,“ povedal médiu anonymný zdroj.

Hamilton pozná Kim dlhé roky a mal blízko k jej bývalému partnerovi a rapperovi Kanyemu Westovi. Nikdy však nemali medzi sebou romantický vzťah.

Kardashian vyzdvihli dve autá – jednu pre ňu a druhé pre batožinu. O hodinu neskôr priletel aj Brit na prenajatom vrtuľníku.

Drahá nocľah

„Mali rezervovanú masáž pre pár a mohli využívať všetky zariadenia. Všetko bolo veľmi utajené – evidentne chceli mať nejaký čas len pre seba. Klub je neuveriteľné miesto na rande, je to také luxusné a očarujúce,“ oznámil ďalej zdroj.

Pravidelná používateľka sociálnych médií Kardashian však nič o strávenom víkende neuviedla, ani nezdieľala. Rovnako ako aj Hamilton.

Spoločne sa odubytovali a následne každý šiel svojou cestou. Noc tam stojí okolo 1 000 libier, čo je v prepočte približne 1 154 eur.

97th Academy Awards - Vanity Fair Oscar Party
Kim Kardashian na udeľovaní cien Oscar 2025. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Oslavovali spolu na Silvestra

Spomenutá dvojica sa stretla už v roku 2014 v Londýne. Jazdec Formuly 1 sa neskôr spriatelil s Kiminou nevlastnou sestrou, supermodelkou Kendall Jenner.

Po rozvode s tretím manželom Westom v roku 2021 zostala Kim blízka Hamiltonovi. Naposledy ich spolu videli na silvestrovskej párty herečky Kate Hudsonovej. Uvítali spolu príchod roka 2026.

Športovec bol v minulosti spájaný s mnohými známymi ženami, vrátane speváčky Rity Ora. Jeho najdlhší verejný vzťah bol s bývalou hviezdou Pussycat Nicole Scherzingerovou, a to od roku 2007 do 2015.

