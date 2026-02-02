Nový hviezdny pár? Hamilton strávil víkend v luxusnom klube s Kim Kardashian - FOTO

Pretekár Formuly 1 za Ferrari Lewis Hamilton strávil víkend so známou Američankou Kim Kardashian. Mama štyroch detí a sedemnásobný britský majster sveta F1 si užili večeru a párovú masáž ako súčasť romantického víkendového pobytu.
Z Los Angeles priletela známa celebrita súkromným lietadlom. Na pomerne krátky čas však mala kopu batožiny a chránili ju traja bodyguardi.
Dvojica sa mala stretnúť v country klube vo Witney v Oxfordshire, predtým ako si dali večeru v izbe. Informoval o tom web thesun.co.uk.
Prišiel neskôr
„Všetko to vyzeralo veľmi romanticky. Kim a Lewis využili všetky ponúkané zariadenia. Bodyguardi zostali v úzadí. Dvaja z troch stáli na stráži pred dverami do izby, takže ich nikto nemohol vyrušiť,“ povedal médiu anonymný zdroj.
Hamilton pozná Kim dlhé roky a mal blízko k jej bývalému partnerovi a rapperovi Kanyemu Westovi. Nikdy však nemali medzi sebou romantický vzťah.
Kardashian vyzdvihli dve autá – jednu pre ňu a druhé pre batožinu. O hodinu neskôr priletel aj Brit na prenajatom vrtuľníku.
Drahá nocľah
„Mali rezervovanú masáž pre pár a mohli využívať všetky zariadenia. Všetko bolo veľmi utajené – evidentne chceli mať nejaký čas len pre seba. Klub je neuveriteľné miesto na rande, je to také luxusné a očarujúce,“ oznámil ďalej zdroj.
Pravidelná používateľka sociálnych médií Kardashian však nič o strávenom víkende neuviedla, ani nezdieľala. Rovnako ako aj Hamilton.
Spoločne sa odubytovali a následne každý šiel svojou cestou. Noc tam stojí okolo 1 000 libier, čo je v prepočte približne 1 154 eur.
Oslavovali spolu na Silvestra
Spomenutá dvojica sa stretla už v roku 2014 v Londýne. Jazdec Formuly 1 sa neskôr spriatelil s Kiminou nevlastnou sestrou, supermodelkou Kendall Jenner.
Po rozvode s tretím manželom Westom v roku 2021 zostala Kim blízka Hamiltonovi. Naposledy ich spolu videli na silvestrovskej párty herečky Kate Hudsonovej. Uvítali spolu príchod roka 2026.
Športovec bol v minulosti spájaný s mnohými známymi ženami, vrátane speváčky Rity Ora. Jeho najdlhší verejný vzťah bol s bývalou hviezdou Pussycat Nicole Scherzingerovou, a to od roku 2007 do 2015.