Schumacherov priateľ tvrdí, že legenda dokáže sedieť a spoznávať ľudí okolo seba. Zrejme však netuší, že je majstrom sveta - FOTO

Bývalý jazdec Formuly 1 Riccardo Patrese v rozhovore pre web hochgepokert.com si zaspomínal na jeho kolegu z čias tímu Benetton Michaela Schumachera.
Legenda prestížneho motoristického seriálu F1 už vraj nie je podľa britského bulvárneho média Daily Mail pripútaná len na lôžko od lyžiarskej nehody spred 13 rokov, ale už dokáže sedieť na invalidnom vozíku a môže sa pohybovať v sídlach na Malorke a na brehu Ženevského jazera.
„Dúfam, že je Michaelovi každým dňom lepšie, pretože je mojím dobrým priateľom. A je mi veľmi ľúto, že je v tejto situácii. Dúfam, že sa jeho stav zlepší. To je nádej všetkých jeho fanúšikov a moja ešte viac ako priateľa. Vedel som, že pred šiestimi rokmi došlo k nejakému pozitívnemu vývoju, pretože bol moment, keď si všetci mysleli, že zomrie. Ale nehodu prežil,“ začal 71-ročný Talian.
Nikdy neodpovedal
„Potom som od kamaráta počul, že sa mu darí stále lepšie. Ale po nehode som sa s ním nikdy nestretol. Hovorí sa, že môže sedieť, pozerať sa, rozhliadať sa a nadväzovať očný kontakt. Je vo svojom vlastnom svete, spoznáva ľudí okolo seba, známe tváre. Som si istý, že nevie, že je sedemnásobný majster sveta,“ prezradil rodák z mesta Padova.
So Schumacherovou manželkou Corinnou sa rozprával a opýtal sa jej, či by nepomohlo, ak by za ním zašiel a porozprával sa s ním, no slušne ho odmietla.
„Boli sme veľmi dobrí priatelia. A potom boli Vianoce. Počul som o nehode. Nikto nevedel, aké to bolo zlé. Tak som mu poslal SMS správu: ´Si v poriadku, Michael?´ Bohužiaľ, nikto neodpovedal. Okamžite som vedel, že je to vážne, a v tej chvíli sa všetko zmenilo. To bol posledný kontakt, ktorý som s ním mal,“ uviedol Patrese.
Videl jeho potenciál
Ponúkol celej rodine pomoc, no na to majú vlastný zdravotný personál. „Aj v jeho stave ho chcú mať pri sebe, starať sa o neho a milovať ho. Stále je s nami a môžeme len dúfať, že sa mu darí lepšie. Veľmi ma teší, že sa Michaelovi darí lepšie, ale pokiaľ viem, jeho situácia sa už niekoľko rokov nezmenila,“ priznal šesťnásobný víťaz Veľkých cien.
Patrese sa so Schumacherom pozná od roka 1992, keď Nemec nastúpil do Benettonu. Tam sa zblížili. „Musím povedať, že bol neuveriteľne rýchly jazdec, čo som si hneď všimol počas prvého februárového testu v Silverstone. Okamžite som si ho začal vážiť ako superrýchleho jazdca.“
Michael sa správal úctivo a počúval Talianove rady, keďže v „kráľovnej motošportu“ vtedy pôsobil už 17 rokov. Raz mu Patrese povedal, že „videl veľa dobrých jazdcov, ale on bude jedným z najlepších v histórii Formuly 1“.
Oddaný charite
Ich veľmi dobrý vzťah pokračoval aj po Talianovom odchode do dôchodku. „Dlho sme zostali priateľmi. Od roku 1981 som bol prezidentom charitatívneho futbalového tímu jazdcov F1. Potrebovali sme nového kapitána, nového lídra tímu. V roku 1995 to Schumacher rád prijal. Miloval futbal. Vždy bol veľmi oddaný. Hrávali sme asi päť zápasov ročne a on chcel byť na všetkých, pretože charitatívnu prácu považoval za dôležitú,“ priblížil Patrese.
Na záver spomenul, že v septembri 2013 sa so Schumacherom videl naposledy. Bolo to po istej VIP akcii v Ženeve, po ktorej bol ubytovaný priamo u legendy F1. „Bolo nám spolu úžasne,“ zaspomínal jazdec, ktorý vybojoval pódium celkom 37-krát.